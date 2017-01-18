الجبير: المتطرفون يطمعون في مكة والمدينة.. فكيف نمول من يقتلوننا ؟!

رفض وزير الخارجية عادل الجبير ادعاءات بعض مرشحي الرئاسة الفرنسية أن السعودية تمول المتطرفين في فرنسا، ومطالبتهم بإعادة النظر بالعلاقات الثنائية.

وقال إنه لا يستطيع التعليق على ما يقال في الحملات الانتخابية. “لكنني أعرف أن هناك فهماً خاطئاً للسعودية”، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأضاف للصحفيين مساء أمس: “حين يقول الناس إن السعوديين يمولون هذا، أقول لهم: أعرضوا عليّ وثائقكم. ولا يملك أحد شيئا ليعرضه. لكن الصورة التصقت وأضحت حقيقة”.

وقال الجبير: “هم (المتطرفون) يطمعون في مكة والمدينة. وأن يعتقد أشخاص أننا نمول ذهنية هدفها أن تقتلنا، فمعناه أنك يجب أن تفترض أننا إما سذّج أو لسنا أذكياء”.