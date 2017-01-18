محاكمة مواطن أهدى سيجارة “حشيش” لمطرب إعجابه بأغانيه

تنظر محكمة دبي في دعوى اتهام سعودي بإهداء سيجارة “حشيش” لأحد المطربين اللبنانيين، تعبيرا عن إعجابه بأغانيه.

وكان الشاب السعودي، 26 عامًا، الذي يقضي إجازة في دبي، يحضر حفلا غنائيا لمطرب لبناني في فندق فخم، وأبلغ المطرب بإعجابه به وبفنه، كما أخبره قبل الحفل أنه يريد لقاءه بعد الحفل لإعطائه هدية، تعبيرا عن هذا الإعجاب.

وبالفعل التقى المتهم بالمطرب بعد الحفل الذي أقيم في “جميرا” في ديسمبر عام 2015، وقدم له علبه صغيرة، وأخبره ألا يفتحها إلا عندما يكون بمفرده، وهو ما فعله المطرب، حيث فتحها عندما ركب سيارته، ليفاجأ بسيجارة اشتبه أنها تحتوي على مخدر الحشيش.

وعاد المطرب سريعًا إلى الفندق، وسلم “الهدية” إلى أمن الفندق، الذي أبلغ شرطة مكافحة المخدرات، فتم القبض على المتهم بعد أن أظهرت كاميرا المراقبة أنه هو من اقترب من المطرب وأعطاه علبة الهدية، وبرغم إنكار المتهم لذلك، وجه له المدعي العام تهمة حيازة ونقل 1.54 جرام من الحشيش مع علمه بذلك.