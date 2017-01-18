 تداول فيديو لـ #حوثي_يبتز_الفتيات_ويشهر_بهن بالمملكة .. ومطالب بسرعة القبض عليه | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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تداول فيديو لـ #حوثي_يبتز_الفتيات_ويشهر_بهن بالمملكة .. ومطالب بسرعة القبض عليه

تداول فيديو لـ #حوثي_يبتز_الفتيات_ويشهر_بهن بالمملكة .. ومطالب بسرعة القبض عليه
المناطق - الرياض

دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاق جديد يحمل اسم حوثي يبتز الفتيات ويشهر بهن، وذلك للتغريد أسفله والتعرف على التفاصيل الكاملة حول هذا الوسم الجديد.

وتفاعل رواد تويتر مع الوسم الجديد وغرد عشرات الالاف اسفل الوسم، حتى تصدر الهشتاقات على الترند الخاص بالمملكة، مرفقين فيديو تعتذر “المناطق” عن نشره.

وكانت كافة التغريدات تطالب بالقبض على هذا المبتز وايقاع أقصى العقوبات به ليكون عبرة لمن اعتبر، كما دعا النشطاء الفتيات بأن يصن أنفسهن ويبتعدن عن الذئاب البشرية التي تحاول النيل من سمعتهن.

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