 شاهد.. لحظات مبكية للقاء مواطن أبكم بأمه المصرية الحاضنة بعد فراق سنوات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد.. لحظات مبكية للقاء مواطن أبكم بأمه المصرية الحاضنة بعد فراق سنوات

المناطق - الرياض

استعاد مواطن أبكم أمه الحاضنة التي ربته في صغره بعد تيتمه، وتفرقا لسنوات طويلة، في لحظة مؤثرة تدفع المشاهد إلى البكاء.

وتقول الأم إنها قامت بتربية 6 أبناء في المملكة لمدة 18 عاما، وتمنت الالتقاء بهم، ليوجه الشريان دعوة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بضرورة تسهيل دخولها.

وحضر الشاب، ويدعى سلمان، إلى حلقة اليوم دون أن يعلم ما الذي ينتظره، حيث رافقه مترجم الإشارة، وعبر عن مشاعره القوية تجاه أمه الحاضنة التي ربته وعلمته كل شيء في الحياة، وكيف كان فراقها صعبا عليه، مؤكدا أنه يريد العودة مع والدته الحاضنة لمصر في حال عدم جلوسها في المملكة.

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