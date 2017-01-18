 مقتل 9 من عناصر النظام في تفجير نفق بريف دمشق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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مقتل 9 من عناصر النظام في تفجير نفق بريف دمشق

مقتل 9 من عناصر النظام في تفجير نفق بريف دمشق
المناطق - وكالات

هز انفجار عنيف منطقة حرستا، ما أدى إلى مقتل 8 جنود من عناصر النظام السوري إضافة إلى عميد، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

وفي التفاصيل، أشار المرصد إلى أن مقاتلي “لواء فجر الأمة” قاموا بتفجير نفق على جبهة إدارة المركبات قرب حرستا بغوطة دمشق الشرقية، وأكدت مصادر متقاطعة أن قوات النظام كانت قد حفرته في وقت سابق. ومن ثم عثر عليه عناصر لواء فجر الأمة وقاموا بتفجيره.

وأسفر التفجير عن مقتل ضابط في قوات النظام برتبة عميد مع 8 عناصر آخرين وسقوط عدد من الجرحى، ولا يزال عدد القتلى مرشحاً للارتفاع لوجود جرحى بحالات حرجة ووجود معلومات عن مزيد من القتلى.

وفي سياق آخر ، استمرت الاشتباكات في منطقة وادي بردى بين الفصائل المقاتلة من جهة، وميليشيات حزب الله اللبناني وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، حيث تتركز الاشتباكات في محيط عين الفيجة ومحاور أخرى بالوادي، وسط قصف لقوات النظام على مناطق الاشتباك وأماكن أخرى في قرى وبلدات بالوادي وجروده.

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