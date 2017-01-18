مواطنة تغري مقيما بمليون ريال وسيارة “رولز رويس” لقتل شقيقها

ستشهد المحكمة الجزائية بجدة محاكمة مواطنة عشرينية ومقيم من جنسية إفريقية، بتهمة ضلوعهما في محاولة قتل شقيقها وأسرته، إذ عرضت على المقيم مبلغ مليون ريال وسيارة فارهة لتنفيذ جريمته التي نتجت عنها إصابة المجني عليه بحروق خطيرة جدا، ونجاة العائلة من الموت.

وأوضحت مصادر مطلعة أن المحكمة الجزائية في جدة ستشهد محاكمة مواطنة في العشرينيات من عمرها، أغرت مقيما بمبلغ مليون ريال وسيارة من نوع رولز رويس، من أجل قتل شقيقها وعائلته، حيث كشفت لائحة الادعاء العام أن المدعى عليه اعترف بالتواطؤ مع الفتاة، بعد أن نفذ جريمته التي انتهت بسكب ماء الأسيد الحارق على المجني عليه وعائلته أثناء وجودهم في سيارتهم بحي النسيم في جدة، مما تسبب في إصابة بعضهم بحروق خطيرة جدا، لكن لم يفارق أي منهم الحياة نتيجة ذلك الفعل، وفقاً لـ”الوطن”.

يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه المدعي العام بإصدار حكم تعزيري ضد الفتاة والمقيم (من جنسية إفريقية)، لقيامهما بجريمة بشعة وغريبة على المجتمع.