 مواطن يتعرض لإطلاق نار من ملثميْن داخل سيارته | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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مواطن يتعرض لإطلاق نار من ملثميْن داخل سيارته

مواطن يتعرض لإطلاق نار من ملثميْن داخل سيارته
القطيف - سطام الفروان

باشرت شرطة محافظة القطيف بلاغاً عن تعرض مواطن يبلغ من العمر (54) عاماً، لإطلاق نار من شخصين ملثمين، أثناء تواجده بسيارته الخاصة بالقرب من مدرسة سلمان الفارسي ببلدة القديح.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أنه لم يتعرض الموطن أو أي من المارة والمتواجدين بالموقع لأي أَذًى، باستثناء تضرر سيارته وعدد من السيارات المتوقفة بالموقع من الطلقات النارية التي بلغت اثني عشر طلقة نارية.

وأضاف، أنه تمت مباشرة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية لتحديد دوافعها وكشف هوية المتورطين فيها.

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