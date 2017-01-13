 تعرف على فوائد الوخز بالإبر للرضّع ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

فرص توظيف وتدريب في البنك الإسلامي للتنمية تعرف على فوائد الوخز بالإبر للرضّع ! لجنة أهالي رياض الخبراء وشباب المحافظة في زيارة لشرطة القصيم تحت شعار” أبركهن أيسرهن مؤنة” .. وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع اللجنة الخاصة بظاهرة غلاء المهور .. ​مدير جامعة الملك خالد يرعى اللقاء العلمي الـ10 لأطباء وطبيبات الامتياز بطب الأسنان غرفة الأحساء تحتضن الحضور الأول لجمعية (كنف) بالأحساء وترتّب توقيع اتفاقية شراكتها مع البّر الخيرّية مختصون يوصون بضبط ( سخانات المياه ) عند 60 درجة مئوية بلدية وسط الدمام : ٣٠ منشاة مخالفة وإشعار ٦٠ منشأة أخرى في ٢٨ حي ومخطط . صناعي نجران ينفذ مشاريع لذوي الاحتياجات الخاصة تعليم الباحة يودع مكآفات الطلاب في حساباتهم البنكية اللواء العمري يتوج النخبة بگأس بطولة الرياضية لكرة القدم بالدفاع المدني بالفيديو.. “درون” تحصد مسلحي داعش بالموصل

تعرف على فوائد الوخز بالإبر للرضّع !

تعرف على فوائد الوخز بالإبر للرضّع !
المناطق - وكالات

قالت دراسة علمية جديدة إن الوخز بالإبر يقلّص فترات بكاء الأطفال الرضع ويقلل أيضا احتمال إصابتهم بالمغص، لكن علماء آخرين لم يقتنعوا بهذه النتيجة.

وأجرت الدراسة باحثتان في السويد، حيث قامتا بتجربة نوعين من العلاج بالوخز بالإبر والرعاية العادية على مجموعة رضع أصحاء تتراوح أعمارهم بين 2-8 أسابيع وتابعتا حالاتهم بزيارات منتظمة، وفق ما أوردت “رويترز” .

وأوضحت:” قل الوقت الذي يقضيه الرضع في البكاء ممن تلقوا الوخز بالإبر في آخر زيارة بنسبة 40 في المئة مقارنة بأول زيارة لهم، فيما قل الوقت بنسبة 20 في المئة للرضع الذين تلقوا علاجا تقليديا”. واستمرت الدراسة لمدة أسبوعين متواصلين وشملت 147 رضيعا.

لكن خبراء أبدوا قلقهم من أن يكون آباء وأمهات الرضع المشاركين في الدراسة قد تمكنوا من تخمين نوع العلاج الذي يتلقاه أطفالهم، ما قد يعني تحيزا في النتائج.

وأشاروا أيضا إلى أن دمج نتيجتي مجموعتي الوخز بالإبر الذي قامت به الدراسة يمكن أن يكون مصدرا محتملا للتحيز.

وانتقد خبير إحصاء آخر في بريطانيا الدراسة في بيان قائلا إنها تظهر عكس ما خلص إليه الباحثون.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>