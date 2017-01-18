نيجيريا.. قصف بالخطأ من الجيش على مخيم للنازحين يودي بحياة 100

أعلن مسؤول حكومي، الثلاثاء، مقتل أكثر 100 شخص، في قصف للجيش النيجيري بـ “الخطأ” على مخيم للنازحين في مدينة “ران” بولاية “بورنو” (شمال شرقي البلاد).

وقال المسؤول في ولاية “بورنو”، مفضلا عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له الحديث للإعلام، إن “مقاتلة تابعة للقوات الجوية كانت في مهمة ضد مسلحي جماعة (بوكو حرام)، عندما قصفت بالخطأ مخيمًا لنازحين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخصًا بالمخيم، وجرح آخرين (لم يذكر عددهم)”.

وأكد اللواء “لوكي إيرابور” القائد العسكري بالقوات الجوية النيجيرية “حادثة القصف عن طريق الخطأ، بالولاية الواقعة قرب الحدود النيجيرية مع الكاميرون.

وأضاف إيرابور، في تصريحات صحفية أن “من بين الجرحى موظفين نيجيريين يعملون لدى منظمة أطباء بلا حدود، واللجنة الدولية للصليب الأحمر”.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعترف فيها الجيش النيجيري بارتكابه مثل هذه “الخطأ”.