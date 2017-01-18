 شاهد.. أضخم تمساح على وجه الأرض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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شاهد.. أضخم تمساح على وجه الأرض

شاهد.. أضخم تمساح على وجه الأرض
المناطق_الرياض

تفاجأ عدد من سكان ولاية فلوريدا الأمريكية، نهاية الأسبوع المنقضي، برؤية تمساح ضخم يقطع الطريق ببطء بين الأعشاب بإحدى المحميات.

وأظهر مقطع فيديو تناقلته وسائل الإعلام، أشخاصا ثابتين في أماكنهم مذهولين مصوّبين عدسات كاميراتهم نحو العملاق الزاحف، الذي بدا غير مكترث لوجودهم.

وعلق أحد سكان المنطقة على المشهد قائلا “الطبيعة في أبهى صورها”. وقد حصد مقطع فيديو “التمساح الأحدب” أزيد من 20 ألف مشاهدة ظهر الاثنين فقط.

يذكر أن تمساحا آخر يتراوح طوله بين 14 و15 قدما ظهر العام الماضي يمشي على ملعب للجولف في بالميتو، فلوريدا، وتم تشبيهه ومقارنته بالديناصور.

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