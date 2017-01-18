 فيديو.. المرشح لرئاسة فرنسا يتعرض للإهانة و الصفع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

4 مواجهات اليوم في الدور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين أخضر اليد يخسر لقاءه الثالث بالمونديال أمام ألمانيا الميليشيات تحرم 2,5 مليون طفل يمني من التعليم فيديو.. المرشح لرئاسة فرنسا يتعرض للإهانة و الصفع الحكومة اليمنية تنفي تسلمها مسودة جديدة لخارطة الطريق شاهد.. أضخم تمساح على وجه الأرض تفجير نفق في حرستا بريف دمشق.. ومقتل 9 من عناصر النظام نيجيريا.. قصف بالخطأ من الجيش على مخيم للنازحين يودي بحياة 100 مواطن يتعرض لإطلاق نار من ملثميْن داخل سيارته مواطنة تغري مقيما بمليون ريال وسيارة “رولز رويس” لقتل شقيقها 5 فوائد مذهلة تجبرك لتناول الزبيب يوميا.. نضارة الوجه وحماية الأسنان شاهد.. إبل سائبة على طريق الرياض – حوطة بني تميم تعترض كامل الطريق

فيديو.. المرشح لرئاسة فرنسا يتعرض للإهانة و الصفع

فيديو.. المرشح لرئاسة فرنسا يتعرض للإهانة و الصفع
المناطق_وكالات

لا شك أن رئيس الوزراء الفرنسي السابق، والمرشح المحتمل عن اليسار للرئاسة الفرنسية، إيمانويل فالس، لم يكن ليتوقع أن تنتهي إحدى زياراته “الترويجية” بهذا الشكل المهين. فعصر الثلاثاء تلقى فالس صفعة على وجهه أثناء خروجه من مبنى بلدية لامبال شمال غربي فرنسا.

وأظهر فيديو نشره موقع “تيليغرام” الفرنسي وتناقلته غالبية الصحف الفرنسية، شاباً يافعاً، أفادت صحيفة “لوفيغارو” أنه يبلغ الـ 18 من العمر، يتقدم باتجاه فالس الذي كان يتوجه إلى خارج مبنى البلدية، بغية إلقاء التحية على “محبيه”، فما كان من الشاب إلا أن تظاهر بأنه يريد تحية المرشح الرئاسي، ليعاجله بصفعة على وجهه.
ولم تكن يد الشاب تلامس وجه فالس حتى انقض عليه أحد الحراس وألقاه أرضاً.

ويبدو أن حملة فالس على الأرض للترويج لانتخابه، تواجه بعض الحوادث “المهينة”، إذ أتت تلك الصفعة بعد أن تعرض في ديسمبر الماضي للرش بالطحين في ستراسبورغ! هذا فضلاً عن أن استطلاعات الرأي الفرنسية تتوقع خسارته في الجولة الأولى للترشح للرئاسة.

وأظهر استطلاع لبي في أيه-سيلزفورس مطلع ديسمبر الماضي، أنه إذا فاز فالس بترشيح الحزب الاشتراكي خلال انتخابات تمهيدية، يعقدها الحزب في يناير فإنه لن يحصل إلا على 13 في المئة فقط من الأصوات في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة، التي من المقرر أن تُجرى في 23 أبريل.

يذكر أن فالس انسحب بعد الحادث في سيارة بصحبة وزير الدفاع الذي كان برفقته، ليعود بعد لحظات، ويعلق على الاعتداء قائلاً: “هناك دوماً أشخاص يودون إعاقة وعرقلة الديمقراطية”، وأضاف “لا يمكن للديمقراطية أن تتجسد بالعنف”.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>