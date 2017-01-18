أخضر اليد يخسر لقاءه الثالث بالمونديال أمام ألمانيا

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة اليد اليوم الثلاثاء مواجهته الثالثة أمام نظيره المنتخب ألماني في اللقاء الذي جمع المنتخبين على صالة روان في ثالث مبارياته في بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها الـ 25 المقامة في فرنسا، وتستمر حتى 29 يناير الجاري، بمشاركة 24 دولة تم تقسيمها في أربع مجموعات.

وخسر الأخضر اللقاء بنتيجة 24 مقابل 38 للمنتخب ألماني.

وسيلاقي أخضر اليد نظيره المنتخب المجري يوم الأربعاء المقبل في رابع مبارياته في المونديال العالمي.

يشار إلى أن الأخضر السعودي لم يتذوق طعم الانتصارات في الثلاث المباريات الماضية، وخسر أمام منتخبات “كرواتيا، روسيا البيضاء، ألمانيا”.