الإيطالي أنطونيو تاياني رئيساً جديدًا للبرلمان الأوروبي

انتخب الإيطالي، أنتونيو تاجاني، ممثل اليمين رئيساً للبرلمان الأوروبي، وفق ما أعلن مساء الثلاثاء في ستراسبورغ الرئيس المنتهية ولايته للبرلمان الألماني مارتن شولتز.

وحصل تاجاني في الجولة الرابعة والأخيرة من الاقتراع على 315 صوتاً، مقابل 282 لمنافسه اليساري جياني بيتيلا، وهو إيطالي أيضاً، بحسب ما أفاد شولتز أمام النواب الأوروبيين الذين صفقوا للفائز.

وفي كلمة ألقاها بعيد انتخابه، أكد تاجاني “أنه سيكون رئيساً للجميع، وسيحترم كل المجموعات”. وأضاف: “أريد أن أهدي هذا الفوز لضحايا الزلزال الذي هز بلدي، أريد رسالة تضامن قوية من هذا البرلمان مع كافة ضحايا الإرهاب من دون أن ننسى من يعانون حالياً سواء من كانوا بلا مأوى أو بلا عمل”.

وكان تاجاني مرشح “حزب الشعب الأوروبي” اليميني الوسطي. وقد شغل منصب المفوض الأوروبي للصناعة بين 2010 و2014، ويمتلك الحزب الذي ينتمي إليه العدد الأكبر من الأعضاء في البرلمان الأوروبي.

وكان رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن تشولتز، قد أعلن الشهر الماضي، أنه لن يرشح نفسه لولاية ثالثة على رأس السلطة التشريعية للاتحاد الأوروبي.