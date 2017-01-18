 زوكربيرج: تكنولوجيا فيسبوك للواقع الافتراضي ليست مسروقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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زوكربيرج: تكنولوجيا فيسبوك للواقع الافتراضي ليست مسروقة

زوكربيرج: تكنولوجيا فيسبوك للواقع الافتراضي ليست مسروقة
المناطق_رويترز

أدلى مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك بشهادته أمام المحكمة الاتحادية في مدينة دالاس الأمريكية  الثلاثاء ونفى اتهام شركة منافسة بأن تكنولوجيا الواقع الافتراضي لوحدة أوكولوس التابعة لفيسبوك مسروقة.
وأقامت شركة زينيمكس ميديا لألعاب الفيديو دعوى قضائية ضد أوكولوس في 2014 في الوقت الذي كانت فيه فيسبوك بصدد شراء الشركة الناشئة مقابل ملياري دولار بسبب إدعاءات بأن أوكولوس تعدت بشكل غير قانوني على الملكية الفكرية لزينيمكس. وأبلغ زوكربيرج هيئة المحلفين”إنني هنا لاعتقادي بأنها (الاتهامات) كاذبة ومن المهم أن أشهد بذلك. “منتجات أوكولوس تستند إلى تكنولوجيا أوكولوس.”

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