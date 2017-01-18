 إقرار طرح “باعظيم التجارية” بالسوق الموازية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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إقرار طرح “باعظيم التجارية” بالسوق الموازية

إقرار طرح “باعظيم التجارية” بالسوق الموازية
المناطق_الرياض

وافقت هيئة السوق المالية السعودية على نشرة الإصدار الخاصة بشركة باعظيم التجارية وطرح 3.04 مليون سهم تمثل 30% من أسهم الشركة في السوق الموازية.

وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، على أن تعلن نشرة الإصدار قبل وقت كافٍ من موعد بداية الطرح.

وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية “تداول”، فإن موافقة الهيئة على الطرح تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.

ويتوجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

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