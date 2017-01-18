 ترامب في موقف محرج مع ابنته عن طريق الخطأ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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ترامب في موقف محرج مع ابنته عن طريق الخطأ

ترامب في موقف محرج مع ابنته عن طريق الخطأ
المناطق_وكالات

وقع الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، في موقف محرج مع ابنته إيفانكا التي لعبت دورا كبيرا في حملته الانتخابية ومن المتوقع أن تلعب ذات الدور في إدارة الرئيس الأميركي الجديد.

 

وشارك ترامب تغريدة تثني على إيفانكا، قبل أن يتبين له أن حسابا لفتاة أخرى تسمى إيفانكا جرى إدراجه في التغريدة، عن طريق الخطأ، حسب موقع “سكاي نيوز”.

وأعاد ترامب، المعروف بنشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاركة تغريدة على تويتر تمدح خصال إيفانكا تقول إنها “إنسانية عظيمة وراقية وذات شخصية قوية”.

واكتشف ترامب أن ثمة شابة أخرى ببريطانيا تسمى إيفانكا ماجيك، جرى تحديد اسمها في التغريدة، عوض ابنته التي كانت مقصودة بالثناء.

وردت الفتاة التي مدحها ترامب خطأ، بالقول لترامب “أنت شخص ذو مسؤوليات كبرى، هل لي أن أطلب منك توخي دقة أكبر على تويتر، وإيلاء وقت لتعرف أكثر عن التغير المناخي”.

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