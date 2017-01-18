 سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة ورياح سطحية على الرياض والقصيم والأجزاء الشرقية من عسير والباحة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة ورياح سطحية على الرياض والقصيم والأجزاء الشرقية من عسير والباحة

سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة ورياح سطحية على الرياض والقصيم والأجزاء الشرقية من عسير والباحة
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال النهار على مناطق المملكة ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض ومنطقة القصيم والأجزاء الشرقية من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة, وسماء غائمة جزئيًا على المناطق الشمالية والغربية والوسطى والشرقية ويتوقع تكون الضباب على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية خلال الليل والصباح الباكر.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون الرياح على الخليج العربي شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.

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