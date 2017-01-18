إنفوغرافيك.. آفاق الطاقة المتجددة في العالم العربي

من المتوقع أن يرتفع حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة بحدود 900 مليار دولار سنويا حتى العام 2030، بحسب ما يشير الخبراء في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

ووفقا للبيانات، فقد بلغت نسبة التطور السنوي في قيمة الاستثمار في الدول الناشئة نحو 19 في المئة، ووصلت عام 2016 إلى قرابة 156 مليار دولار، متفوقة في هذا الشأن على الدول النامية، التي تراجع حجم الاستثمار فيها في هذال القطاع بنسبة 8 في المئة، ولم يزد على 130 مليار دولار.

وتستمر تكلفة الطاقة المتجددة بالتراجع عالميا وبنسب ملحوظة، حتى بات سعر الطاقة الشمسية غير المدعومة، نهاية عام 2016، في بعض الدول أقل من سعر الوقود الأحفوري.

وكان حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة والبديلة في الفترة بين العامين 2004 و2015، بلغ حوالي 2.3 تريليون دولار.

وحاليا، تصل تكلفة إنتاج ميغاواط واحد من الكهرباء من مزارع الرياح إلى 22 دولارا، ومن الطاقة الشمسية 40 دولارا، ومن الغاز الطبيعي 52 دولارا، ومن الفحم 65 دولارا.

الاستثمار في الطاقة المتجددة

في الإمارات، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن استراتيجية الإمارات الجديدة للطاقة لعام 2050 تتضمن استثمارات بنحو 600 مليار درهم، مشيرا إلى أنه من شأن ذلك العمل على إحداث التوازن بين احتياجات الإمارات الاقتصادية وأهدافها البيئية.

وفي السعودية، أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن الرياض ستطلق في الأسابيع المقبلة برنامجا للطاقة المتجددة من المتوقع أن يشمل استثمارات تصل قيمتها إلى بين 30 و50 مليار دولار بحلول 2023، جاء ذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “أيرينا”.

من جهته، قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني إبراهيم سيف إن إجمالي عقود مشاريع الطاقة المتجددة التي وقعها الأردن تبلغ 1350 ميغاواط، وهناك جولة جديدة من المشاريع بقدرة 300 ميغاواط تنتهي في منتصف الشهر المقبل.

وفي البحرين، كشف وزير شؤون الكهرباء والماء البحريني عبد الحسين ميرزا عن اعتماد هدف وطني لإدراج الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة في المملكة بنسبة 5 في المئة من استهلاك الطاقة الكلي في البلاد بحلول عام 2025.

أما في مصر، فقد قال مسؤول قسم البحوث في وزارة الكهرباء المصرية محمد عمران إن بلاده تخطط لإنتاج 37 في المئة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول العام 2035. وأضاف أن مصر تنتج حاليا نحو 750 ميغاواط من طاقة الرياح.

عالميا، تقود الصين الجهود العالمية في مجال الاستثمار بالطاقة النظيفة والمتجددة، من أجل الاستغناء عن الوقود الأحفوري.

وبلغت استثمارات الصين في مجالات الطاقة المتجددة خلال العام 2015 نحو 103 مليارات دولار، بحسب ما جاء في تقرير لمعهد التحليلات المالية والاقتصادية الأسترالي.

وأظهر التقرير أن الصين تنتج ما بين 50 و60 في المئة من ألواح الطاقة الشمسية في العالم.