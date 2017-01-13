الجيش اليمني يحرر منطقة الجديد بالكامل ويتجه صوب واحجة

استكملت قوات الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز اليمنية أمس، تطهير منطقة الجديد الساحلية غرب المدينة من مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية.

وذكرت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش والمقاومة واصلت تقدمها باتجاه منطقة واحجه بعد تطهيرها منطقة الجديدة بالكامل، مشيراً إلى أن واحجه تبعد عن مدينة المخاء بضعة كيلو مترات.

الى ذلك، شنت مقاتلات التحالف العربي اليوم أربع غارات جوية استهدفت مواقع المليشيا في محيط المدينة السكنية والكورنيش في مدينة المخاء، حيث أكد المصدر أن قوات الجيش والمقاومة مستمرة في تطهير كافة القرى والمدن في المحافظة من المليشيا الإنقلابية.