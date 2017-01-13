صرف دعم لمستفيدي الضمان الاجتماعي بما يعادل 150 لتر مياه يومياً

وقع وزيرا العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، والبيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، اتفاقية شراكة استراتيجية تقضي بتنسيق آلية لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي بما يعادل 150 لتر مياه يومياً.

وتقضي الاتفاقية التي تأتي انسجاماً مع رؤية المملكة 2030، أن توضع آلية مناسبة لحساب الدعم المخصص للمياه لمستفيدي الضمان، وإجراءات صرف المبلغ، وذلك بعد تضمينه في الميزانية.

وتضمنت الاتفاقية تشكيل فريق عمل يضم ممثلين للوزارتين لمراجعة برامج الدعم والعمل على تطويرها، إضافة لتبادل الربط الإلكتروني لبيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي، فضلاً عن دراسة واقع الجمعيات التعاونية والجمعيات متعددة الأغراض ذات التخصص الزراعي، والعمل على تفعيلها وتحسين أدائها.

كما اشتملت الاتفاقية على تشكيل فريق عمل مشترك آخر، مهمته إعداد خطة لتأهيل وتدريب كوادر وطنية لتوظيفها في المجالات التقنية والمهنية، خاصة في مجالات البيئة والمياه والزراعة.