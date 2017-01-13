 الأمم المتحدة: ترامب قد يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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الأمم المتحدة: ترامب قد يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي

الأمم المتحدة: ترامب قد يؤثر سلباً على الاقتصاد العالمي
المناطق_رويترز

قالت الأمم المتحدة في توقعاتها الاقتصادية السنوية، إن النمو الاقتصادي العالمي سيتسارع إلى 2.7% هذا العام، وإلى 2.9% في 2018 بعد نمو نسبته 2.2% في 2016.

غير أن المنظمة الدولية ترى حالة من الضبابية نجمت عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وتتوقع أن ينخفض النمو البريطاني من 2% مقدرة للعام 2016 إلى 1.1% في 2017 و1.3% في 2018.

وقال ألفريدو كالكانيو، رئيس قسم الاقتصاد الكلي وسياسات التنمية لدى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، وذلك في مؤتمر صحافي في جنيف، إن “السياسات الضريبية التي يتبناها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد تكون لها آثار سلبية أيضاً على الاقتصاد العالمي.

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