 ‎إصابة نزيل باختناق في تجربة فرضية بشعبة سجن البدع | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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‎إصابة نزيل باختناق في تجربة فرضية بشعبة سجن البدع

‎إصابة نزيل باختناق في تجربة فرضية بشعبة سجن البدع
المناطق - البدع - علي العميري
‎بتوجيهات من مدير عام السجون اللواء إبراهيم الحمزي ومتابعة من مدير سجون منطقة تبوك العميد سياف العتيبي، ‎نفذت شعبة سجن محافظة البدع بمنطقة تبوك بالتعاون مع صحة المحافظة والهلال الأحمر والدفاع المدني والجهات الأمنية والبلدية بالمحافظة اليوم تجربة فرضية لنشوب حريق في أحد العنابر وإصابة احد النزلاء بحالة اختناق، بحضور مدير شبعة سجن محافظة البدع النقيب خضر بن عوده العميري  ومدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة البدع النقيب ابراهيم بن معيوف المسعودي .
‎بدأت التجربة بتلقي عمليات الدفاع المدني من حراسات وحدة سجن المحافظة بلاغاً يفيد باشتعال النيران في أحد عنابر النزلاء حيث انتقلت فرق الإطفاء والإنقاذ وسيارات الإسعاف على الفور إلى الموقع بمساندة فرقة من الهلال الأحمر وفرقة من صحة المحافظة وبلدية المحافظة وشركة الكهرباء، وتم على الفور فصل التيار الكهربائي وإخلاء النزلاء إلى جناح احتياطي وأجريت الإسعافات الأولية وعلاج النزيل المصاب في الموقع من قبل فرق الهلال الأحمر وتمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على الحريق وإخماده في وقت قياسي .
‎وأوضح مدير شعبة سجن المحافظة أن الهدف من تنفيذ خطة الحريق الوهمية هو تدريب العاملين في السجن والجهات المشاركة على كيفية التعامل مع الحرائق في حال حدوثها – لا قدر الله – وتدريبهم على عملية الإخلاء السليمة والوقوف على مدى جاهزيتهم لمواجهة مثل هذه الظروف والتأكد من جاهزيتهم واستجابتهم مع مثل هذه البلاغات . وأكد أن التجربة الفرضية حققت الأهداف المرجوة منها في جميع الجوانب المتعلقة بسلامة السجناء والعاملين في السجن .

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