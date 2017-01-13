صناعي نجران ينفذ مشاريع لذوي الاحتياجات الخاصة

قام المعهد الصناعي الثانوي بنجران ممثلا في قسم النجارة بتنفيذ عدد من المشاريع الخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك لصالح مركز نجران التخصصي للعلاج الطبيعي التابع لجمعية الامير مشعل بن عبدالله “شمعة أمل “.

وقال رئيس قسم النجارة العامة المهندس نصرالله ريشان أن هذه المبادرة تأتي لتعزيز الشراكة المجتمعية لمجال التكافل الاجتماعي وكذلك تعزيز جانب المبادرة والعمل التطوعي بما يخدم فئات ذوي الاحتياجات الخاصة ، حيث قام المتدربين بعمل سلالم ودرج بطريقة آمنة ليسهل على ذوي الاعاقة عمل التمارين اللازمة داخل المركز .

وأكد عضو مجلس جمعية شمعة أمل المهندس عادل القارح أن التأهيل الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة خصوصا من الاطفال يمكن أن يحقق نتائج في إعادة قدرة الطفل على الاعتماد علي الذات والاستقلالية عن الآخرين . فاستعادة القوة للجسد, والقدرة على الحركة, والقدرة على التحمل العضلي والتوازن, والتي تحدث في إطار العلاج الطبيعي, تترجم نفسها مباشرة بشكل من أشكال الاستقلالية الذاتية. مقدما في الوقت نفسه شكره وتقديره لقسم النجارة بالمعهد الصناعي الثانوي في نجران على مساهمتهم الفعالة في الاعمال الخيرية لفئة عزيزة على قلوبنا جميعا .

من جانبه ، أكد مدير المعهد الصناعي الثانوي بنجران المهندس ضاوي الغامدي أن التعاون مع جمعية شمعة يأتي ضمن سلسلة من النشاطات التي قدمها المعهد في الاعمال التطوعية أيمانا منه في دوره البناء والفعال في خدمة المجتمع .