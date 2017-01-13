 مختصون يوصون بضبط ( سخانات المياه ) عند 60 درجة مئوية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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مختصون يوصون بضبط ( سخانات المياه ) عند 60 درجة مئوية

مختصون يوصون بضبط ( سخانات المياه ) عند 60 درجة مئوية
المناطق - واس

حذر مختصون في الأمن والسلامة من الإهمال وعدم توفر الصيانة الدورية للسخانات الكهربائية حيث إنها قد تشكل خطراً كبيراً على أفراد الأسرة عند انفجارها، وتستهلك قدراً كبيراً من الطاقة الكهربائية.
وقالوا :” إنه عند رفع درجة حرارة المياه داخل السخان إلى 90 درجة مئوية وترسب الكلس داخلها، قد يؤدي إلى قفل صمام الأمان مما ينتج عنه زيادة الضغط من تبخر المياه بكثافة شديدة وبالتالي البحث عن أضعف نقطة في السخان لخروج البخار ومن ثم يحدث الانفجار الذي يحطم زجاج النوافذ والأبواب وحتى الجدران القريبة من السخان”.
وأوضحوا أنه كان يمكن تلافي تلك المخاطر، والتوفير في استهلاك الطاقة الكهربائية، باتباع خطوات وقائية بسيطة، منها ضبط درجة الحرارة في السخان على 60 درجة مئوية، وفصل التيار الكهربائي عن السخان في حالة عدم الحاجة له، وكذلك القيام بالصيانة والنظافة الدورية للسخان من قبل مختصين في هذا المجال.

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