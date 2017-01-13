غرفة الأحساء تحتضن الحضور الأول لجمعية (كنف) بالأحساء وترتّب توقيع اتفاقية شراكتها مع البّر الخيرّية

استضافت غرفة الأحساء مساء يوم أمس الثلاثاء 19 ربيع الثاني الموافق 17 يناير 2017، لقاء مفتوحا للتعريف

بجمعية (كنف) الخيرية التي تهتم بتوفير الرعاية الصحية عن طريق التأمين الطبي للأيتام والأرامل وأفراد الأسر التي فقدت معيلها، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن سعد الفراج ونائب رئيس جمعية البر بالأحساء عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر ورئيس مجلس إدارة الغرفة

الأستاذ صالح بن حسن العفالق، وعدد من رجال وسيدات الأعمال ومنسوبي الجمعيتين ووجهاء الأحساء والإعلاميين وذلك بمقر الغرفة الرئيسي.

وشهد اللقاء الذي نظمته الغرفة في إطار رسالتها وأهدافها التنموية وضمن مبادراتها المتنوعة في مجال خدمة

وتنمية المجتمع وتعزيز ودعم نشاطات وبرامج المسؤولية الاجتماعية للمنشآت، توقيع اتفاقية تعاون وشراكة بين جمعية (كنف) الخيرية وجمعية البر الخيرية بالأحساء لتقديم خدمة التأمين الطبي المجاني للأسر التي فقدت معيلها والأيتام والأرامل وتوفير العلاج والرعاية الصحية

الكاملة لأفراد تلك الأسر، بما يحفظ كرامتهم ويعزز شعورهم بالانتماء والمساواة مع الآخرين ويحقق مفهوم الرعاية الأسرية الشاملة.

وفي مستهل اللقاء، أوضح محمد بن سعد الفراج أن جمعية (كنف)الخيرية، هي منظومة عمل خيري اجتماعي متكامل أسّست

لخدمة الأسر التي فقدت معيلها، وذلك بتوفير العلاج والرعاية الصحية لأفراد هذه الأسر عن طريق شركات التأمين الطبي، مبينا أنها الأولى من نوعها في المملكة، وأنها تعمل في هذه المرحلة في المنطقة الشرقية فقط، لافتا إلى أنها بدأت نشاطها قبل عام فقط تمكنت خلاله من توقيع

عدة اتفاقات شراكات مع الجمعيات الأخرى وموفّري الخدمات الطبية والجهات الداعمة، مبينا أن انجازاتها فاقت التوقعات، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدماتها في عامها الأول فقط نحو 3000 مستفيد.

وبيّن الفراج أن هذا اللقاء يُعد أول حضور للجمعية خارج حاضرتي الدمام والخبر، وأن توقيع اتفاقية الشراكة

مع جمعية البر بالأحساء يضمن لـ (كنف) الوصول لكافة المستفيدين بالمحافظة بيسر ومصداقية وموثوقية، مبينا أن عددهم في هذه المرحلة هو 500 مستفيد بالأحساء، مشيرا إلى أن الجمعية التي تؤمن بالتخصصية والمؤسسية والشفافية وتبحث تطبيق أفضل صور الاستدامة لتحقيق أهدافها

تحرص كذلك على تغطية كافة الخدمات الصحية الأساسية للمستفيدين من خلال شبكة مستشفيات ومراكز طبية على مستوى المملكة وبدون أي مبلغ استقطاع على حامل البطاقة عند المراجعة.

وأشار الفراج إلى أن الجمعية تهدف الى حفظ كرامة المستفيدين من المحتاجين بحيث تكون مراجعتهم لمرافق العناية

الطبية كمراجعة أي شخص آخر مؤمن عليه طبيًا دون تمييز، مبينا أن الجمعية صاحبة السبق والتخصص في توفير الرعاية الصحية اللائقة للفئات المستهدفة، موضحا أن بطاقة التأمين التي تقدمها الجمعية هي من الفئة الممتازة (VIB)

بمبلغ تغطية يصل نصف مليون ريال، متوقعا أن تشمل خدمات الجمعية التشغيلية في العامين الجاري والمقبل حوالي 4.000 الى 5.000 مستفيد، لافتا إلى أن أسر السجناء سيكونون من ضمن المستفيدين بإذن الله.

ومن جانبه، أكد صالح بن حسن العفالق على فكرة ومبادرة (كنف)، مبينا أنها نموذج نوعي متطور للعمل الخيري

المؤسسي المتخصص في مجال توفير الرعاية الصحية لمَنْ تشملهم بالرعاية، من شرائح المجتمع المتعففة، وأفراد الأسر التي فقدت عائلها، مثل الايتام أو التي تضررت بسبب سجن معيلها، عن طريق التأمين الطبي التعاوني، مشددا على الدور المحوري والجهود الكبيرة التي تقوم بها جمعيات

وهيئات ومؤسسات العمل الخيري في عملية التنمية ببلادنا.

وبيّن أن برنامج التحول الوطني 2020 وخطة رؤية المملكة 2030 أكدتا على تعزيز الأثر الاجتماعي للقطاع غير

الربحي وزيادة مساهمته، وتمكينه من التحول نحو المؤسسية والاستدامة، لافتا إلى أن دعم وتشجيع العمل الاجتماعي والخيري بالمملكة يتطلب مواجهة النقص الكبير في عدد ونوع الجمعيات الخيرية المتخصصة، مؤكدا على دور وجهود الغرفة في رعاية ودعم وتشجيع العمل الخيري وانتاج

مبادرات وبرامج ومشاريع العمل الخيري لخدمة وتنمية المجتمع المحلي.

ومن جهته، أوضح عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر نائب رئيس جمعية البر بالأحساء أن الجمعية حرصت على التعاون

مع جمعية كنف للاستفادة من خبراتها وخدماتها في مجال تقديم الرعاية الصحية المجانية للأيتام والأرامل وأسر السجناء المسجلين بالجمعية من خلال التأمين الطبي، مبينا أن الجمعية ستحرص على أن يستفيد جميع من تنطبق عليهم الشروط والمعايير من برنامج التأمين الطبي المجاني،

وفحص وتدقيق آلية متابعته وتقديم الخدمة للمستفيدين.

وأشار الجبر إلى إن جمعية البر بحسب الاتفاقية المبرمة مع (كنف) بحثت بيانات المستفيدين لديها من الأيتام

كمرحلة أولى، واستوفت جميع بياناتهم، وأنها ستبحث ادراج جميع الأيتام المسجلين لديها ليتم استكمال تسجيلهم، كما سيتم العمل على تسجيل الأرامل وأسر السجناء في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تسجيل الأيتام والأرامل وأسر السجناء بالجمعيات الخيرية الأخرى بالأحساء وفق

الاتفاقية المبرمة مع (كنف).

وفي نهاية اللقاء، جرى توقيع الاتفاقية بين الجمعيتين وفتح الباب للحوار والنقاش وتقديم الأفكار والأسئلة

والمداخلات من الحضور، ثم جرى تبادل الهدايا التكريمية والتذكارية بين الغرفة والجمعيتين والتقاط الصور التوثيقية.

والجدير ذكره، أن الغرفة تحرص على استضافة وتنظيم مثل هذا النوع من الفعاليات والشراكات المجتمعية خدمة

للمجتمع، وإثراء وتحفيزا وتنويعا لمبادرات ومشاريع العمل التطوعي الخيري النوعي التنموي الهادف، وهو ما أوجد مجالا تنافسيا جيدا في مجالات خدمة المجتمع وإطلاق المشاريع والمبادرات الخيرية والتنموية.