 ​مدير جامعة الملك خالد يرعى اللقاء العلمي الـ10 لأطباء وطبيبات الامتياز بطب الأسنان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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​مدير جامعة الملك خالد يرعى اللقاء العلمي الـ10 لأطباء وطبيبات الامتياز بطب الأسنان

​مدير جامعة الملك خالد يرعى اللقاء العلمي الـ10 لأطباء وطبيبات الامتياز بطب الأسنان
المناطق ـ أبها
برعاية معالي مدير جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، أقامت كلية طب الأسنان بالجامعة اللقاء العلمي الـ10 لأطباء وطبيبات الامتياز، صباح اليوم، بالمدينة الجامعية بأبها.

واطلع السلمي فور وصوله على عدد من الملصقات البحثية المتميزة، من أصل 47 بحثا مقدما من قبل أطباء الدفعتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة، وطبيبات الدفعتين الثانية والثالثة، شملت 24 بحثا للأطباء، و23 بحثا للطبيبات.

بعد ذلك كرم مدير الجامعة أطباء الامتياز الحائزين على المراكز الثلاثة الأولى لكل دفعة، وفقا لتقييم اللجنة العلمية للأبحاث بالكلية، كما كرّم أيضا أعضاء هيئة التدريس المشرفين على الأبحاث.

من جهته، شكر عميد كلية طب الأسنان الدكتور إبراهيم الشهراني، مدير الجامعة على حضوره للكلية، مشيرا الى أن مجيئه لهذه الفعالية يدل على حرصه الدائم على تشجيع البحث العلمي بالجامعة، ومشاركة أبنائه الطلاب في هذه المناسبة.

يذكر أن كلية طب الأسنان بالجامعة تتميز بالبنية التحتية عالية الجودة، وذلك بإنشاء عيادات، ومعامل كلية طب الأسنان بقسمي البنين والبنات، على أجود المعايير الطبية، والتقنية المتعارف عليها عالميا في هذا المجال، حيث تم تجهيز 205 عيادات للبنين، و121 عيادة للبنات، وما يناسبها من معامل محاكاة للتدريب قبل السريري، وذلك لتجويد تدريب الطلاب والطالبات على أحدث طرق المعالجات الطبية الحديثة.

 

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