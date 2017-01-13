تحت شعار” أبركهن أيسرهن مؤنة” .. وكيل إمارة جازان يرأس اجتماع اللجنة الخاصة بظاهرة غلاء المهور ..

ترأس وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور سعد بن مقرن المقرن بقاعة الاجتماعات بالإمارة أمس بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر الامارة، اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة ظاهرة غلاء المهور بالمنطقة والإسراف في مناسبات الزواج بحضور عددا من القضاة والمشايخ ومحافظي المحافظات وأعضاء اللجنة وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج وتوصيات الاجتماعات السابقة والمتعلقة بهذه الظاهرة والإسراف في مناسبات الزواج.

وأكد الدكتور المقرن أهمية هذا القضية التي تهم قطاع الشباب والفتيات، محذراً من المغالاة المهور، لما يترتب عليها من آثار سلبية، في مقدمتها عزوف الشباب عن الزواج وإثقال كاهلهم بالمصروفات .

وأشار إلى اعتماد وثائق مجتمعية في اكثر من “12” محافظة من محافظات المنطقة تحدد المهور للثيب والبكر، والغاء كافة عادات البذخ التي تصاحب مناسبات الزواج واقتصارها على ليلة واحدة فقط.

عقب ذلك تم اعتماد برامج وخطط تدريبية وتأهيلها للمقبلين على الزواج من الشباب والفتيات عن طريق جامعة جازان وإدارات التربية والتعليم في المنطقة وكذلك تم تخصيص عددا من خطب الجمعة للتوعية بهذا الموضوع عن طريق أئمة المساجد وتنفيذ حملات وبرامج توعوية من قبل الشؤون الاجتماعية.

كما جرى خلال الاجتماع تشكيل لجنة إعلامية مختصة تستهدف نشر الآثار السلبية لظاهرة غلاء والمهور والإسراف في مناسبات الزواج في جميع مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية واعتمد شعار” أبركهن أيسرهن مؤنة ” للحملة الإعلامية للتصدي لهذة الظاهرة.

وأقر المجتمعون توقيع جميع الوثائق المجتمعية الخاصة بتحديد المهور والغاء الحفلات المصاحبة لمناسبة الزواج من قبل مشايخ القبائل برعاية وحضور صاحب السمو الملكي أمير المنطقة -حفظه الله- ، والعمل بها وحث الجميع على تنفيذها على أرض الواقع. والالتزام بها للحد من الاسراف بأذن الله.

وفِي ختام الاجتماع تم مناقشة العديد من الموضوعات المتضمنة توصيات توصل إليها الاجتماع السابق، الخاصة بتحديد المهور وبحث الآليات المناسبة لتمكين الشباب والفتيات من الزواج، والسبل المتاحة مع إمكانياتهم والتي تضمن تيسير أمورهم وحياتهم .