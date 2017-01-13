لجنة أهالي رياض الخبراء وشباب المحافظة في زيارة لشرطة القصيم

التقى مدير شرطة منطقة القصيم اللواء بدر بن محمد الطالب برئيس وأعضاء لجنة أهالي محافظة رياض الخبراء ورئيس ونائب لجنة الشباب بالمحافظة ، والذين قدموا التهنئة لمدير شرطة المنطقة بمناسبة صدور الثقة الكريمة بتمديد خدماته لعامٍ قادم ..

وقد رحب اللواء الطالب بهذه الزيارة ثم اصطحب الضيوف بجولة داخلية بمقر المديرية اطلعوا خلالها على أحدث الأنظمة والتقنيات والتجهيزات الفنية في غرفة العمليات الموحدة وإدارة الأدلة الجنائية ..

ثم استمعوا لعرضٍ موجز عن دور الأجهزة الأمنية في مكافحة الجريمة وما حققته شرطة منطقة القصيم من نجاحاتٍ في هذا المجال ..

وفي ختام الزيارة قدم الضيوف شكرهم وتقديرهم لمدير شرطة المنطقة على مالقوه من حفاوةٍ واستقبال ، متمنين لمنسوبي الأمن المزيد من التقدم والعطاء ..