زلزال قوي يهز وسط إيطاليا.. وإخلاء مترو روما

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات وسط إيطاليا وحدد مركزه في منطقة يغطيها الثلج حاليا وسبق أن شهدت عدة زلازل قوية في آب/اغسطس وتشرين الأول/أكتوبر، فيما تم إخلاء مترو روما جراء ذلك.

وقدرت عدة معاهد قوة الزلزال بـ 5.4 درجات، وشعر به سكان مناطق ابروتسو ولاتسيو وكذلك في العاصمة روما على بعد مئة كلم من موقعه وفق ما ذكرته فرانس برس.

وفي أغسطس 2016 أعلن الدفاع المدني عن حصيلة الزلزال الذي ضرب وسط البلاد إلى247 قتيلاً، مشيرا إلى أن الهزة أوقعت 190 قتيلا في منطقة لاتيوم و57 قتيلا في منطقة مارتشيس كانت بقوة 6.2 درجة.

ووقع الزلزال عندما كان أغلب السكان نائمين، حيث دمر منازل وطرقا في مجموعة من التجمعات السكانية على بعد نحو 140 كيلومترا شرقي العاصمة روما.