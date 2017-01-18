 زلزال قوي يهز وسط إيطاليا.. وإخلاء مترو روما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تغريم مستودع وإغلاقه نهائياً بأبها أمانة عسير تشارف على إنجاز مشاريع سياحية بتكلفة تجاوزت ٤٠٠ مليون ريال أمير عسير يكرم عدد من الجهات الحكومية صرف مكافآت تعليمية وإدارية بتعليم تبوك جامعة الباحة تعلن عن دفعة جديدة للمقبولين والمقبولات على وظيفة معيد ومعيدة القاضي يشيد بصحن مشعل انخفاض حوادث الوفيات والإصابات البليغة إلى 29% في الربع الأول بالمنطقة الشرقية شاهد.. مواطن ينتج “الغاز” من الأشجار وفضلات الحيوانات زلزال قوي يهز وسط إيطاليا.. وإخلاء مترو روما نجمة هوليوود “ليندسي لوهان”: سعودي عرفني على الإسلام وأهداني نسخة من القرآن 25 كلمة سر يجب تفاديها في حساباتك الشخصية اشتباكات “عنيفة” تقتل عشرات الانقلابيين في شبوة وصنعاء

زلزال قوي يهز وسط إيطاليا.. وإخلاء مترو روما

زلزال قوي يهز وسط إيطاليا.. وإخلاء مترو روما
المناطق - وكالات

ضرب زلزال بقوة 5.4 درجات وسط إيطاليا وحدد مركزه في منطقة يغطيها الثلج حاليا وسبق أن شهدت عدة زلازل قوية في آب/اغسطس وتشرين الأول/أكتوبر، فيما تم إخلاء مترو روما جراء ذلك.

وقدرت عدة معاهد قوة الزلزال بـ 5.4 درجات، وشعر به سكان مناطق ابروتسو ولاتسيو وكذلك في العاصمة روما على بعد مئة كلم من موقعه وفق ما ذكرته فرانس برس.

وفي أغسطس 2016 أعلن الدفاع المدني عن حصيلة الزلزال الذي ضرب وسط البلاد إلى247 قتيلاً، مشيرا إلى أن الهزة أوقعت 190 قتيلا في منطقة لاتيوم و57 قتيلا في منطقة مارتشيس كانت بقوة 6.2 درجة.

ووقع الزلزال عندما كان أغلب السكان نائمين، حيث دمر منازل وطرقا في مجموعة من التجمعات السكانية على بعد نحو 140 كيلومترا شرقي العاصمة روما.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>