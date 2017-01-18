شاهد.. مواطن ينتج “الغاز” من الأشجار وفضلات الحيوانات

صنع الدكتور أحمد سعيد محمد قشاش، عضو هيئة التدريس بجامعة الباحة بالسعودية، أول هاضم حيوي لإنتاج السماد العضوي والغاز الحيوي “البيوغاز”، ويهدف هذا المنجز العلمي إلى إعادة استخدام المخلفات العضوية من المحاصيل الزراعية وروث الماشية بطريقة اقتصادية وآمنة لحماية البيئة من التلوث، مع إنتاج غاز الميثان كمصدر جديد ومتجدد للطاقة يساهم إلى حد كبير في ترشيد استهلاك الطاقة التقليدية كالبترول وحماية المخلفات العضوية من الحرق المباشر الذي تنتج عنه عوادم ضارة بالبيئة والصحة العامة للإنسان والحيوان.

وقال إن الهاضم الحيوي يعمل على إنتاج غاز “البيوغاز” من المخلفات العضوية من خلال تخمير هذه المخلفات بمعزل عن الهواء في وسط مائي يتجاوز الـ90%، في خزان تحت الأرض يختلف حجمه باختلاف الغرض من إنشاء الوحدة، ويتراوح ما بين عدة أمتار مكعبة إلى عدة آلاف من الأمتار المكعبة.

فعند توافر الظروف المناسبة من درجة الحرارة وحموضة وتوازن المكونات، فإن البكتيريا تقوم بتحليل المواد العضوية إلى أحماض عضوية، تتحول إلى غاز الميثان على هيئة فقاعات صغيرة تتجه للأعلى مختلطة بثاني أكسيد الكربون.

وأكد الباحث الدكتور قشاش، أن مخلفات الأبقار تعد من أفضل أنواع المخلفات المستخدمة في إنتاج هذا الغاز، تليها مخلفات الغنم والطيور والجمال، وأيضا مخلفات المزارع من بقية المحاصيل الزراعية كالقمح والذرة، وأيضا الفواكه الفاسدة أو مخلفاتها بمحلات الخضار والفواكه، وفقاً لـ”العربية”.

وأوضح أن مخلفات البقرة الواحدة في اليوم تنتج ما يساوي 1200 لتر من الغاز، بينما تنتج مخلفات الدجاجة الواحدة مثلا 9 لترات فقط، ويستخدم هذا الغاز استخداماً مباشراً في أعمال الطهي والإضاءة والتسخين والتبريد وتشغيل آلات الاحتراق الداخلي، مثل ماكينات الري والطواحين والآلات الزراعية، وكذلك إنتاج الطاقة الكهربائية بمولدات تعمل بالبيوغاز.

ويمكن للمتر المكعب الواحد من البيوغاز أن يقوم بتشغيل ماكينة قدرتها 1 حصان لمدة ساعتين، وتشغيل جرار زراعي وزنه 3 أطنان لمسافة تقارب الـ 3كم، وتشغيل ثلاجة 6 أقدام لمدة 6 ساعات، ودفاية مزرعة دواجن طول 60سم لمدة ساعتين، وإضاءة مصباح 100 وات لمدة 6 ساعات.