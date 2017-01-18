 جامعة الباحة تعلن عن دفعة جديدة للمقبولين والمقبولات على وظيفة معيد ومعيدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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جامعة الباحة تعلن عن دفعة جديدة للمقبولين والمقبولات على وظيفة معيد ومعيدة

جامعة الباحة تعلن عن دفعة جديدة للمقبولين والمقبولات على وظيفة معيد ومعيدة
المناطق-عبدالرحمن سفر

أعلنت عنه جامعة الباحة اليوم عن دفعة جديدة لأسماء بعض المعيدين والمعيدات في كل من كلية الصيدلة الإكلينيكية، والعلوم والآداب بالمندق، والتربية، ودعت الجامعة الإخوة والأخوات المعلن عنهم مراجعة شؤون الموظفين بإدارة الجامعة لاستكمال إجراءات التعيين.

أولاً: كلية الصيدلة الاكلينيكية/
1. عبدالعزيز بن محمد عبدالله الزهراني
2. سعيد بن عبيد سعيد الدوسري
3.عبدالله بن يوسف الثمالي
4. طلال بن ساعد سعد الربيعي
5. عمر بن حمدان حامد الخرش
6. أمجاد بنت عبدالله احمد الشهري
7. حنان بنت احمد عبدالله القرني
8. نور بنت توفيق عمر سبيه
9. عزيزية بنت علي صالح القرني
10. خلود بنت علي هادي جعمل

ثانياً: كلية العلوم والآداب بالمندق/
1. خليل بن عبدالله عبدالرحمن الزهراني
2. أمل بنت عبدالرحمن عبدالله المالكي
3. فاطمة بنت محمد احمد الزهراني
4. اماني بنت أحمد سعد الزهراني
5. أحمد بن حسن صلاح الغامدي
6. منى بنت علي عوضه الزهراني
7. شجاع بن منصور الشريف
8. نصبرة بنت سعد شداد الرشيدي
9. أحمد بن محمد إبراهيم شيبه
10. مروج بنت حامد خضر القرشي

ثالثاً: كلية التربية/
1. راكان بن علي احمد أبو عندروس
2. محمد بن علي محمد السبيعي
3. شوق بنت صلاح عبدالله الحداد
4. منى بنت معيوض الخديدي
5. أريج بنت حسن النفاعي
6. سلمى بنت عبدالله صالح الرثيع

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