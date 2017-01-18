 صرف مكافآت تعليمية وإدارية بتعليم تبوك | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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صرف مكافآت تعليمية وإدارية بتعليم تبوك

صرف مكافآت تعليمية وإدارية بتعليم تبوك
المناطق - تبوك :

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك مُمثلة بإدارة الشؤون الإدارية والمالية كافة الإجراءات الخاصة بصرف أكثر من عشرة ملايين ريال تمثل مكافآت تعليمية وإدارية.

وأكد مساعد المدير العام للخدمات المساندة بتعليم تبوك سعيد بن مشبب القحطاني أن المبلغ الذي سيودع في حسابات المستفيدين يمثل مكافآت نهاية خدمة للمعلمين لشهر محرم وصفر للعام الجاري 1438 ومكافآت نهاية خدمة للموظفين من مستخدمين وعمال ومتعاقدين لشهر محرم الجاري ومكافآت بدل سكن للموفدين بالخارج ومكافآت بدل تعيين لشهر محرم الجاري ومكافآت حراس المدارس لشهر محرم الجاري .

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