أمير عسير يكرم عدد من الجهات الحكومية

ثمن صاحب السمو الملكي الامير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الأيتام بمنطقة عسير ( آباء ) بالدور الذي تقدمه الجمعية من برامج تأهيلية وتطويرية لتحقيق التنمية المجتمعية المتكاملة والمستدامة لفئة الأيتام بالمنطقة , جاء ذلك خلال تكريم سموه لعدد من الجهات المساهمة في أعمال الجمعية , وذلك صباح اليوم في مكتبه بالإمارة.

وأوضح أمين عام جمعية آباء للأيتام الدكتور ناصر بن محمد آل قميشان أن الجمعية عملت خلال الفترة الماضية على توقيع عدد من الشراكات الاستراتيجية مع بعض الجهات الحكومية والخاصة بهدف تقديم العديد من الخدمات لليتم والمتمثلة في الدعم المالي والعيني , إضافة إلى تقديم دورات تدريبية وتطويرية بأسعار خاصة لمستفيدي الجمعية لسد جزء من احتياجاتهم وتمكينهم تعليمياً واجتماعياً وصحياً كي يسهموا في نهضة البلاد واستقرارها.

ثم كرم سمو أمير منطقة عسير خلال اللقاء أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي وذلك لمساهمة الأمانة في دعم الجمعية في العديد من برامجها , كما كرم سموه رئيس قطاع الشركة السعودية للكهرباء المهندس ناصر الشريف وذلك لمساهمة الشركة في عمل استقطاع شهري من الموظفين لدعم الجمعية وإقامة العديد من البرامج والفعاليات داخل الشركة.