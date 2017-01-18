تغريم مستودع وإغلاقه نهائياً بأبها

غرّمت أمانة منطقة عسير أمس أحد مستودعات الأغذية المخالفة وأغلقته بشكلٍ نهائي لمخالفته الاشتراطات بأبها .

أوضح ذلك مدير الرقابة الشاملة إبراهيم الغنمي ، وقال بأن مشرف الرقابة الصحية يحيى ناصر عسيري و المراقبين عبدالله الدهمش وأحمد الشهراني ضبطوا هذا المستودع بحي الموظفين حيث يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية والمهنية ، وقد تم تغريمه وإغلاقه بشكل نهائي .

وأشار الغنمي إلى أنه تم العثور على أكثر من 50 كلجم من الطماطم الفاسد والمتعفن الغير صالح للاستهلاك الآدمي بالإضافة إلى 40 كلجم من الدجاج مجهول المصدر والمعاد تجميده ، وأكثر من 10 كلجم من السمبوسة بالدجاج المحضرة من اليوم السابق والمجهولة المصدر بالإضافة إلى أنه ضبط محل حلويات مخالف بجواره وبوفيه وفرن تميس يستخدم طماطم فاسدة ومحل عصائر غير مرخص .

وأثنى القاضي على جهود المراقبين وطالب بالمزيد من الجهود الرقابية التي من شأنها رفع المستوى الصحي والمهني لدى هذه المحلات .