 القاضي يشيد بصحن مشعل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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القاضي يشيد بصحن مشعل

القاضي يشيد بصحن مشعل
المناطق - عسير

أشاد أمين منطقة عسير المهندس صالح بن عبد الله القاضي بمشروع صحن مشعل، موضحاً أن هذه الفكرة ستسهم في حل مشكلة الهدر والتبذير كونها أصبحت ظاهرة لدى المجتمع .

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده القاضى بمكتبه مع صاحب الفكرة مشعل الخراشي؛ مؤكدا أن الأمانة حريصة على دعم المشاريع والمبادرات التي من شأنها خدمة المجتمع والتقليل من الفائض في الأطعمة وحفظها من الهدر .

وأوضح الخراشي أن الفكرة جاءت بعد ملاحظته وجود هدر كبير في الأرز بالأطنان سنوياً، حيث أن المملكة تستورد ما يقارب ١.٤ مليون طن من الأرز سنويًا إلا أن ٤٠% من هذه الكمية يتم رميها في القمامة.

وأبان الخراشي أن فكرة تصميم الصحن فكرته بسيطة وهي أن يكون مرتفعاً في المنتصف ليحافظ على الأرز بشكل متساوي وويقلل كميته ويكون اللحم في منطقة البروز مما يقلل نسبة الهدر لـ ٣٠% كما أنه يحافظ على مظهر الوليمة التقليدي.

وقال إن هذه المشكلة يتطلب حلها من الجميع لكونها مسؤولية المجتمع بأكمله ، وألمح إلى أنه باستطاعتنا فهم شيمة الكرم الحميدة كما يجب وليس التبذير والإسراف ، يذكر أن هذا المشروع سيوفر كميات تكفي لإطعام 180ألف شخص .

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