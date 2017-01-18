هنا الرياض برنامج يواكب الحضور السعودي القوي على الساحة السياسية

شهر ونصف مضت على انطلاق البرنامج السياسي (هنا الرياض) الذي يبث على القناة الإخبارية السعودية ويسلط الضوء على العديد من القضايا السياسية، ويعتبر منبراً يشارك فيه العديد من أصحاب الرأي من سياسيين وكتّاب.

ويؤكد مقدم ورئيس تحرير برنامج (هنا الرياض) الزميل أيمن الحماد في حديث مع (الجزيرة) أن هناك عدد قليل من البرامج التي تتناول الشأن السياسي السعودي في وقت ظهرت فيه السياسية السعودية على مستوى كبير وتركيز شديد على قضايا المنطقة من قبل المملكة العربية السعودية على كافة الصعد، فهذا الحراك السياسي الضخم يستوجب مواكبته إعلامياً وتسليط الضوء على جوانبه كافة، ويضيف:”للأسف خلال الفترة الماضية لم يكن هناك طرح يناقش بالسبر والتحليل قضايا مهمة تتعلق بالمنطقة على الرغم من كثرة القنوات وتعدد البرامج، من هنا جاءت فكرت برنامجنا الذي يركز على الجهد السعودي السياسي الكبير في العالم”.

مؤشرات إيجابية

وحول تقيم الفترة القصيرة الماضية، أجاب:” نحن في عمل يرتكز على الاستمرارية، والرضا فيه سيجعلنا نستكين ولا نتطور حتى وإن بدت لنا بعض المؤشرات الإيجابية، هي تجربة جديدة وصعبة خصوصاً أن مجال التلفزيون يختلف كلياً عن تجاربي السابقة وهذا يحتاج لجهد مضاعف لكن نحن على يقين تام أننا ماضون لتحقيق أهدافنا التي رسمناها قبل إنطلاقتنا، ولا يجب أن ننسى أن هناك تنافساً كبيراً بين القنوات الإخبارية على مستوى المنطقة ونسعى أن نستأثر بالمشاهد السعودي ونجعله هدفاً لنا، خصوصاً أننا نبث من قلب الرياض فلابد أن نكون جديرين بثقة المشاهد السعودي وأن نجعل برنامجنا مادة يومية على طاولته وهذا يحتاج منا العمل ومضاعفة الجهد”.

وأشار إلى ان المملكة حالياً تقدم مشروع بناء وتنموي للنهوض بالعالم الإسلامي والعربي، ونحن في (هنا الرياض) واجب علينا مواكبة هذا الجهد والعمل على تقديمه بصورته الحقيقة التي تعكس مكانة وثقل المملكة على المستوى العالمي.

جلب المختصين

وحول المواضيع التي يطرحها البرنامج ونوعيتها قال: “اليوم لا يمكن أن نفصل بين الأحداث والمتلقي، فلا نستطيع أن نخفي قضية أو نتجاوزها وهي قضية مؤثرة فالفضاء واسع ووسائل التواصل ومستخدميها بالملايين، فالقول إن هذه القضية غير قابلة للطرح أو تلك الحادثة لا نستطيع التحدث عنها أصبح من الماضي فالقضية حالياً أي كانت هي من تستطيع فرض نفسها على أي برنامج بغض النظر عن محتواها وتفاصيلها وتطرح وجهة نظرك وتحليلاتك حولها بدون خروج عن النص والعرف الإعلامي.

ونحن في البرنامج حريصون كذلك على ضيوفنا، بحيث نحضر المختصين في كل موضوع ولا نريد أن يكون لدينا ضيف يتحدث في كل القضايا وهذه سياسة اعتمدناها في البرنامج حتى نعطي كل موضوع حقه من النقد والتحليل للشخص المتخصص فيه”.

هدفنا توسيع القاعدة الجماهيرية

وعن المنافسة الكبيرة في برامج الإعلام السياسي وتعددها واختلافها قال: “هناك عدد كبير من البرامج السياسية على اختلافها ونوعيتها لكن نحن في هنا الرياض وخلال فترة قصيرة استطعنا أن نحوز على رضا نخب معينة المشاهدين ولابد أن نفهم أن طبيعة البرامج السياسية ليست برامج شعبية لذلك يكون الإقبال عليها ليس كبيراً بل يكون محدداً ويستهدف نخبا معينة لذلك التحدي كبير للوصول لهذه الشخصيات، والقدرة على جذبها يحتاج عمل كبير ونحن ماضون في هذا العمل وواثقون من النجاح بإذن الله ونسعى حالياً لتطوير العديد من الأمور في برنامج هنا الرياض من خلال استقطاب عدد من الضيوف الذين سيشكلون نقلة جديدة ومختلفة ستنعكس إيجابيا على البرنامج ومحتواه”.