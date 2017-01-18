تعليم نجران يشدد على متابعة الطلاب بعد أداء الاختبارات

شدد مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة نجران للشؤون المدرسية مسفر بن مرعي الوادعي على

ضرورة المتابعة الدقيقة للطلاب بعد فراغهم من أداء الاختبارات نظرا لما لذلك من أهمية بالغة في منع اقترانهم برفقاء السوء، ،وكان الوادعي قد تفقد اختبارات مدارس التوأمة في المدارس المتوسطة شملت عمورية والمثنى بن حارثة ومواهب الخليج .

من جهة أخرى قام مساعد المدير العام للشؤون التعليمية “بنين” حسين بن علي ال معمر بزيارة

مدارس المدينة الجامعية بجامعة نجران التقى من خلالها بالطاقم الإداري والتعليمي واطلع على سير الاختبارات وقال ال معمر خلال جولته التفقدية أمس للاختبارات إنه من الضرورة تفعيل عملية التواصل بين المدرسة وأولياء الأمور ومتابعة الطلاب أولا بأول بالإضافة إلى تكثيف

أعمال الارشاد الطلابي لكل مدرسة والإشراف على حضورهم وانصرافهم أثناء أداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول ،إلى ذلك قامت مساعدة

الشؤون التعليمية بنات بتعليم نجران سراء بنت سعيد الشهراني بجولات تفقدية على عدد من مدارس المنطقة خلال فترة الاختبارات وقد تضمنت زيارتها لليوم الرابع المتوسطة 18 والمتوسطة السادسة يرافقها مساعدة الإشراف التربوي شايعة الوادعي ، وقامت بتفقد اللجان وقاعات الاختبارات

والاطمئنان على سير العمل ، وأكدت على أهمية التعاون والتكاتف من قبل الجميع داخل المدارس وأضافت الشهراني بأنه تم متابعة مدارس البنات بالمنطقة من قبل مديرات الإدارات والمشرفات التربويات والإشراف على سير الاختبارات ، وقد رصدن اطلاق عدد من مدارس تعليم نجران أسماء

شهداء الواجب بالحد الجنوبي على قاعات ولجان الاختبارات تكريمًا لهذه الأرواح الطاهرة التي ضحت بأرواحها فداء للوطن ، كما شهدت فترة الاختبارات تفعيل لعدد من الحملات التوعوية والبرامج الوقائية ، وكان لحملة المحافظة على الكتب المدرسية وبرنامج فطن حضورهما الواسع

لفترة الاختبارات ، حيث خصصت المدارس حاويات لوضع الكتب بها حفاظًا عليها من الامتهان ، كما استغلت المدارس هذه الفترة في غرس العديد من القيم والنصائح

والتوجيهات تحت مظلة البرنامج الوقائي ” فطن ” ، وعمدت المدارس على تجهيز استقبالات بسيطة للطالبات وتهيئة القاعات والساحات لخلق جو من الطمأنينة لإبعاد الخوف والقلق من الاختبارات