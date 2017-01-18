 النفط يتراجع بعد توقعات بزيادة الإنتاج الأمريكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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النفط يتراجع بعد توقعات بزيادة الإنتاج الأمريكي

النفط يتراجع بعد توقعات بزيادة الإنتاج الأمريكي
المناطق_رويترز

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد توقعات بأن المنتجين الأمريكيين سيرفعون مستوى الإنتاج.
وبحلول الساعة 1008 بتوقيت جرينتش تراجع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 82 سنتا إلى 54.65 دولار للبرميل.

وجرى تداول خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة بانخفاض 80 سنتا إلى 51.68 دولار للبرميل.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الثلاثاء إن من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي في فبراير بعد انخفاضه على مدار ثلاثة شهور حيث عززت شركات التنقيب نشاطها مع اقتراب أسعار النفط الخام من أعلى مستوياتها في 18 شهرا.
وأضافت أن الإنتاج في فبراير سيزيد بواقع 40 ألفا و750 برميلا يوميا ليصل إلى 4.748 مليون برميل يوميا.
وتتوقع إدارة معلومات الطاقة انخفاض الإنتاج في يناير بواقع 5900 برميل يوميا.
واكتسب النفط دعما من التزام السعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بخفض الإنتاج في إطار اتفاق بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين.
وتجتمع لجنة مسؤولة عن مراقبة الالتزام بالاتفاق في فيينا يومي 21 و22 يناير كانون الثاني.
وفي إطار هذا الاتفاق تعهدت دول أوبك وروسيا وغيرها من المنتجين المستقلين بخفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة شهور مبدئيا بهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب.

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