 السفارة السعودية في إيطاليا تدعو المواطنين إلى الحيطة والحذر جراء الزلازل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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السفارة السعودية في إيطاليا تدعو المواطنين إلى الحيطة والحذر جراء الزلازل

السفارة السعودية في إيطاليا تدعو المواطنين إلى الحيطة والحذر جراء الزلازل
المناطق_وكالات

دعت السفارة السعودية في إيطاليا المواطنين السعوديين إلى أخذ الحيطة والحذر والتواصل معها حال تعرضهم لأي مخاطر جراء سلسلة الهزات الأرضية التي تعرضت لها منطقة وسط إيطاليا كانت أشدها بقوة 5,6 على مقياس ريختر.
وطلبت السفارة التواصل معها على رقم الطوارئ (00393280432606) في حال الضرورة.

من جانبه، قال المعهد الوطني للجيوفيزياء والنشاط البركاني اليوم الأربعاء إن زلزالا بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر ضرب وسط إيطاليا. وكان مركز الزلزال على عمق تسعة كيلومترات تحت سطح الأرض، ويقع بين مدينتي لاكويلا وريتي، وهى نفس المنطقة التي شهدت زلزالا مدمرا بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر، أودى بحياة 29 شخصا في أغسطس الماضي. وقال رئيس إدارة الحماية المدنية فابريتسيو كورشيو لشبكة راي نيوز 24 إن قريتي اكومولي واماتريتشي، اللتين كانا بهما معظم ضحايا زلزال العام الماضي، شهدتا انهيارات

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