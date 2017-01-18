 جامعة الملك سعود تشغّل أول برج من أوقافها وتؤجره بالكامل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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جامعة الملك سعود تشغّل أول برج من أوقافها وتؤجره بالكامل

جامعة الملك سعود تشغّل أول برج من أوقافها وتؤجره بالكامل
المناطق_الرياض

بدأت جامعة الملك سعود في تشغيل أول برج من أبراج مشروعات أوقافها، ويتكون من 12 دورًا تم تأجيرها بالكامل، وهو البرج الثاني من الجهة الشمالية لمجموعة الأبراج الواقعة على طريق الملك خالد بمساحة إجمالية تقدر بـ 61,511م2، ومساحة تأجير تقدر بـ 37,300م2.
ويتميز البرج بموقعه المتوسط بين البرج الطبي والبرج الفندقي، ويشتمل مدخله على بهو رئيس، بينما أدواره تحتوي عددًا من المحلات التجارية المتخصّصة، وقاعات اجتماعات مختلفة المساحات لدعم الاستخدامات المكتبية في الأدوار المتكررة، ومواقف للسيارات في القبو تتسع لـ 445 سيارة

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