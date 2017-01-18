أمير مكة يدعو أهالي جدة والمسؤولين لتطوير مدينتهم والحفاظ عليها

دعا مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ،رئيس مجلس المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أهالي جدة إلى المشاركة في تطوير مدينتهم ونقلها إلى العالم الأول.
وقال الأمير خالد الفيصل لدى ترؤسه في جدة أمس ( الإربعاء ) اجتماع المجلس المحلي لتنمية وتطوير محافظة جدة ” إن أهم ما نوقش في الاجتماع ، مدينة جدة ، لأن لها أهمية كبيرة ، ومن المدن المؤهلة للانتقال سريعا إلى مرحلة متقدمة جداً من التخطيط والحضارة والرقي وتستحق من الجميع كل الاهتمام والرعاية “.
وأضاف أمير منطقة مكة المكرمة ” إن كان هناك مدينة مستعدة من الآن للانتقال إلى العالم الأول فهي جدة ، فليفعلها أبن وأهالي جدة ومحافظة جدة فالجميع مؤهلون وبإذن الله سيفعلون ذلك “.
وعن الاجتماع أكد الأمير خالد الفيصل ، أن أكثر المشاريع التي تمت مناقشتها في اجتماع العام الماضي نفذت ، فيما إن المتأخرة قليلة ، مضيفا ” هناك إمكانات ضخمة لمشاريع العام الحالي وقد وصلنا إلى مرحلة من التخطيط والإدارة والإرادة التي ستنقلنا بحول الله إلى العالم الأول “.
ودشّن أمير منطقة مكة المكرمة 7 مشاريع لتعزيز النظام الكهربائي بجدة تمثلت في محطات موزعة في المحافظة على عدة مواقع وهي حي الشاطئ ، مطار الملك عبدالعزيز ، قصر المؤتمرات المدينة الصناعية الثانية المدينة الصناعية الثالثة ، خليج سلمان ، ومستشفى الملك فيصل التخصصي بطاقة 1973 ميجافولت أمبير وبكلفة 1.1 مليار ريال .
كما اطلع على المشاريع المنجزة في المحافظة والتي بلغت 162 مشروعا تقدر كلفتها بأكثر من 43 مليار ريال وشملت قطاعات البلديات والصحة والتعليم والمياه والكهرباء والعمل والتنمية الاجتماعية والهلال الأحمر والزراعة .
وتشمل المشاريع المنفذة، والتي تم استلامها في محافظة جدة خلال الفترة من عام 1432هـ حتى عام 1436هـ، مشروع إنشاء تقاطع على طريق المدينة (شمال جدة)، وإنشاء تقاطعات على طريق جدة/ جازان (تقاطع دوار المعارض)، وإنشاء تقاطع على طريق المدينة (شمال الرحيلي) المرحلة الأولى، وطريق الحمى الأمني لجامعة الملك عبدالله بثول (الجزء الشرقي)، وربط جسر الخير بطريق الملك فيصل بجدة مع التقاطع، وتحويل طريق جدة/ جازان الساحلي لطريق سريع (الجزء الأول) بطول 43.650 كيلومترًا، ومشروع تحويل طريق جدة/ جازان الساحلي لطريق سريع (الجزء الثاني).
وضمت مشاريع النقل والطرق إنارة الجزء المتبقي من طريق المدينة حتى جامعة الملك عبدالله بثول مع وصلة الطريق المؤدية للجامعة من تقاطع القضيمة وطريق عسفان بطول 70 كيلومترًا، كذلك مشروع استكمال إنشاء تقاطع على طريق المدينة (شمال الرحيلي) (استكمال أعمال التقاطع) ضمن تكاليف الطريق الدائري (الجزء الثالث)، ومشروع الطرق التي تخدم الإصلاحيات (إصلاحية جدة)، بطول 12 كيلومترًا، كذلك استكمال الطريق الذي يبدأ من تقاطع بريمان حتى طريق مكة المكرمة/ المدينة المنورة (تقاطع واحد)، بطول 13 كيلو، ومشروع ازدواج الطريق داخل مدينة الملك عبدالعزيز الطبية مع تقاطع على طريق مكة/ جدة القديم بطول 3 كيلومترات مع التقاطع.
وشملت مشاريع الطرق الطريق الدائري بمدينة جدة وربط المحاور الرئيسية (الجزء الأول)، بطول 9 كيلومترات مع التقاطع، والذي يبدأ من طريق الملك فيصل بالخمرة حتى تقاطع طريق جدة/ جازان (الضلع الجنوبي).
وضمت قائمة المشاريع الجاري استكمالها، وعددها 23 مشروعًا في محافظة جدة، استكمالات بعض الطرق بمنطقة مكة (المجموعة السادسة عشرة)، والتي تشمل (مشروع استكمال الطريق الذي يبدأ من تقاطع بريمان على طريق شرق المطار وحتى طريق مكة/ المدينة المزدوج مع تقاطع على طريق مكة/ المدينة المنورة السريع مع وصلة الطريق الواصل إلى طريق هدى الشام، بطول 13 كيلومترًا مع التقاطع، واستكمالات بعض الطرق بمنطقة مكة (المجموعة التاسعة عشرة)، والتي تشمل مشروع استكمال الطريق الذي يبدأ من تقاطع بريمان حتى طريق مكة المكرمة/ المدينة المنورة (1) تقاطع، إضافة لمشروع الطرق الثانوية بمنطقة مكة المكرمة (المجموعة الخامسة)، وتشتمل الأعمال التكميلية للطريق الذي يبدأ من تقاطع بريمان وحتى طريق مكة المكرمة/ المدينة المنورة (إنارة وحواجز خرسانية)، بطول 28 كيلومترًا، وتحسين التقاطعات على طريق شرق المطار بجدة (تقاطع الأمير فواز)، وإنشاء طرق لربط مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة وما يلزمها من تقاطعات، بطول 70 كيلومترًا مع إنشاء 4 تقاطعات، وتعديل جسور تقاطعات الصالة الشمالية وصالة الحجاج على طريق جدة/ المدينة المنورة، وإضافة جسور دوران للخلف، وهي بواقع 3 تقاطعات، والطريق السريع لربط جدة بمكة المكرمة مباشرة (المرحلة الأولى)، وبطول يبلغ 5.348 كيلومترًا، ومشروع طريق جدة/ مكة المكرمة المباشر (المرحلة الثانية) بطول 18 كيلومترًا، كذلك طريق جدة/ مكة المكرمة المباشر (المرحلة الثالثة) بطول 25 كيلومترًا.
وبيّن العرض أن مشاريع شركة الكهرباء شملت تنفيذ 3 محطات توليد في المنطقة خلال السنوات الأربع الماضية، هي محطات توليد رابغ للإنتاج المستقل، ورابغ 8، وتوسعة محطة الشعيبة ذات الدورة المركبة، فيما يجري حاليًّا استكمال محطة توليد جنوب جدة، إضافة إلى أنه تم اعتماد تنفيذ 6 مشاريع توليد جديدة للمرحلة الثانية من محطة توليد جنوب جدة، والمرحلة الأولى والثانية لمحطة توليد مستورة، ومحطة توليد طيبة، أما فيما يتعلق بمشاريع التحويل فقد تم تنفيذ 71 محطة، كما يجري حاليًّا استكمال تنفيذ 74 مشروعًا.
وشملت مشاريع الكهرباء تنفيذ 76 محطة تحويل ستعمل جميعها على خدمة أحياء جدة والمخططات السكنية والمدن الصناعية الخاصة بها، إضافة إلى ذلك فقد تم تنفيذ 75 مشروعًا لإيصال الخدمة للمشتركين الجدد وتعزيز شبكات التوزيع وربط محطات التوليد.
وساهمت مشاريع الكهرباء في تلبية احتياجات أحياء جدة والتوسع العمراني بها، وتحديث الشبكة الكهربائية في المحافظة، فيما نفّذت شركة المياه الوطنية خلال السنوات الخمس الماضية 185 مشروعًا في قطاع المياه والخدمات البيئية (الصرف الصحي) والخزن الإستراتيجي للمياه، والذي يهدف إلى توفير الأمن المائي لمحافظة جدة وخدمة سكانها، خاصة في حالات الصيانة الدورية التي تتم لمحطات التحلية أو الانقطاعات الطارئة ونقص كميات المياه الواردة إلى محافظة جدة من محطات التحلية.
وفي مجال الخدمات البيئية (الصرف الصحي)، فقد تم إنجاز 112 مشروعًا، من بينها شبكات الصرف الصحي والتوصيلات المنزلية التي بلغت 40400 توصيلة منزلية بأطوال أكثر من 37 ألف متر طولي، كذلك محطة المعالجة بالخمرة 4 بطاقة 250 ألف م3 يوميًّا، ومحطة معالجة الصرف الصحي والصناعي، ومحطة رفع مياه الصرف الصحي بشمال جدة، وتوسعة محطة معالجة البلد، ومشروع المصب البحري الجنوبي محطة الخمرة، ومحطة الرفع الأرضية بحي الرويس.
وفي مجال معالجة مشكلة المياه الجوفية، فقد نفّذت شركة المياه الوطنية مشاريع، شملت 27 حيًّا من أحياء محافظة جدة والمسندة للشركة بموجب محضر اللجنة الوزارية لمكافحة أضرار حمى الضنك بمحافظة جدة.
وشملت مشاريع وزارة الصحة في جدة خلال السنوات الخمس الماضية، إنشاء وتطوير مركز أورام بمستشفى الملك عبدالعزيز بجدة، وإنشاء ثلاجة موتى مركزية سعة 400 عين، واستكمال الأعمال الإنشائية بمركز الكلى بمستشفى الملك فهد، وإنشاء مستشفى شمال جدة بسعة سريرية قدرها 500 سرير، وإنشاء مستشفى شرق جدة بسعة سريرية قدرها 300 سرير، وإنشاء البرج الطبي بمستشفى الملك فهد بسعة 270 سريرًا، وترميم مستشفى الثغر، وتطوير وتحديث شبكة كهرباء الجهد المنخفض بمستشفى الملك فهد، وإنشاء مستودع للرعاية الصحية بمحافظة الليث، وإنشاء معمل تحاليل ما قبل الزواج بالمختبر الإقليمي، واستكمال أعمال مبنى العمليات والحضانات والطوارئ بمستشفى العزيزية، وتطوير قسم العناية المركزة بمستشفى العزيزية للولادة والأطفال بجدة، وتطوير وتجهيز غرف العمليات بمستشفى الملك فهد بجدة المرحلة الأولى، وتطوير وترميم نفق الخدمات بمستشفى الملك فهد.
وتضمنت مشاريع الصحة التي يجري تنفيذها في الوقت الراهن إنشاء مستشفى الولادة والأطفال بشمال جدة بسعة 400، وإنشاء مستشفى الليث الجديد بسعة 100 سرير، وتطوير البنية التحتية بمستشفى الملك فهد العام بجدة، ويجري تنفيذ 32 مركزًا صحيًّا بمحافظة جدة.
وأوضح العرض أن المجموع الإجمالي للمشاريع التابعة لإدارة تعليم جدة من عام 1432- 1436هـ تبلغ 254 مشروعًا، تم تصنيفها إلى مشاريع منفذة وتم استلامها، ومشاريع يجري تنفيذها، إضافة لمشاريع الاحتياج المرفوعة لوزارة التعليم لاعتمادها
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