5 مزايا لتحديث سناب شات الأخير

تعرض تطبيق “سناب شات” الشهير لكثير من الانتقادات مؤخراً لكونه مربكا للمستخدمين عندما يتعاملون معه لأول مرة، لذلك قررت الشركة المطورة للتطبيق التغلب على هذه المشكلة، حيث تم إطلاق تحديث جديد للتطبيق يهدف إلى جعله أسهل في الاستخدام، سواء عند التراسل مع الأصدقاء أو العثور على المحتوى.

ووصل التحديث الجديد بالفعل لعدد محدود من مستخدمين هواتف الأندرويد، ومن المتوقع أن يكون متوفرا للجميع في الأيام المقبلة.

ونعرض فيما يلي 5 ميزات للتحديث الجديد:

1 ـ التحديث الجديد يغير من بعض الخصائص داخل التطبيق، حيث تم ضم شريط بحث عالمي في الجزء العلوي، وسوف يمكن الوصول إليه من أي مكان داخل سناب شات، مما يسمح للوصول السريع إلى جهات الاتصال والمحتوى.

2 ـ يمكن للمستخدم فقط كتابة اسم المستخدم الذي يحتاج للعثور على مزيد من المعلومات حوله، وبمجرد الضغط عليه سيتمكن من بدأ محادثات بشكل مباشر.

3 ـ يوفر التحديث رؤية قصص مستخدمي سناب شات بوضعية ملء الشاشة.

4 ـ يمكن للمستخدم الضغط بشكل مستمر لعرض معلومات الحساب الشخصي الخاص بأي شخص يبحثون عنه على التطبيق.

5 ـ التحديث الجديد يضم إمكانية الوصول إلى الملف التعريفي للمستخدم من أي مكان ضمن سناب شات باستخدام رمز Bitmoji التعبيري الشخصي.