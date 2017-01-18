 الاتحاد الآسيوي يستبعد تشونبوك من دوري الأبطال 2017 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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الاتحاد الآسيوي يستبعد تشونبوك من دوري الأبطال 2017

الاتحاد الآسيوي يستبعد تشونبوك من دوري الأبطال 2017
المناطق_وكالات

أعلنت الهيئة المستقلة المكلفة بإصدار القرارات الخاصة بأحقية المشاركة في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الاربعاء ان تشونبوك الكوري الجنوبي حامل لقب دوري الأبطال لن يسمح له بالدفاع عن لقبه في موسم 2017 لتورطه بشكل غير مباشر في أنشطة تهدف للترتيب أو التأثير على نتائج مباريات بالدوري المحلي.
وأضافت الهيئة في بيان نشر على موقع الاتحاد الاسيوي “اعتبرت الهيئة أن هذا التورط (خلال موسمي 2013 و2014) يتعارض مع المادة 11.8 من معايير المشاركة في بطولات الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الفترة ما بين 2017 و2020”.

وتابعت الهيئة “وبناء على ذلك فقد اعتبر أن تشونبوك لم يحقق المعايير الرياضية من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا 2017”.
وأوصت الهيئة باعتبار نادي جيجو يونايتد الممثل الثالث لكوريا الجنوبية في دوري أبطال آسيا 2017 في حين سيكون الممثل الرابع هو نادي أولسان.
وتابعت “تم إعلام الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم بهذا القرار وكذلك كافة الأندية المعنية وأيضا جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء المشاركة في البطولة وأنديتها”.
وتوج تشونبوك بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه في نوفمبر بعد التفوق 3-2 على العين الإماراتي في مجموع مباراتي النهائي.
وكان من المفترض أن يلعب تشونبوك في المجموعة الثامنة التي تضم اديليد يونايتد الاسترالي وجيانغسو الصيني بالإضافة لفريق متأهل من التصفيات.

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