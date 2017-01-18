 خادم الحرمين الشريفين يقوم بزيارة رسمية إلى ماليزيا فبراير المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

احتراق مركب صيد وغرقه ببحر القطيف فتح مجال استقبال الطيور الحية عبر مطار الأمير نايف بالقصيم مدير صحة الرياض يكلف الرشيدي مديرا لمكافحة العدوى والزامل مديرا للطب المنزلي الرئيس السوداني يزور السعودية.. الأحد المقبل القيادة تعزي رئيس قيرغيزستان في ضحايا حادث الطائرة التركية “فيلم كوميدي ونزهة مع الأصدقاء”…نصيحة في ليلة الامتحان! خلال ديوانية “سابرا”.. عاملون في العلاقات العامة يدعون لتفعيل مفهوم العلاقات الشخصيّة خادم الحرمين الشريفين يقوم بزيارة رسمية إلى ماليزيا فبراير المقبل الاتحاد الآسيوي يستبعد تشونبوك من دوري الأبطال 2017 انتهاء أعمال حفر الانفاق العميقة في مشروع قطار الرياض زلزال بقوة 5.4 درجة يهز وسط إيطاليا 5 مزايا لتحديث سناب شات الأخير

خادم الحرمين الشريفين يقوم بزيارة رسمية إلى ماليزيا فبراير المقبل

خادم الحرمين الشريفين يقوم بزيارة رسمية إلى ماليزيا فبراير المقبل
المناطق_كوالالمبو

أعلن مكتب رئيس الوزراء الماليزي تون / نجيب عبدالرزاق أن ماليزيا سوف تستقبل ضيفها الكبير خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي سيصل إلى ماليزيا في زيارةِ رسمية خلال نهاية شهر فبراير القادم.

وعبر عبدالرزاق عن عظيم سعادته وكافة الشعب الماليزي بهذه الزيارة الهامة للعاهل السعودي، وقال أنه سيناقش عدة قضايا مع العاهل السعودي تهم الشأن المشترك بين البلدين ، ومنها إمكانية زيادة حصة الحجاج الماليزيين، لآداء شعائر الحج، وأضاف : سأناقش ذلك معه في محاولةِ لزيادة حصة الحج الماليزية، إنطلاقاً من ميزة التمتع بعلاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>