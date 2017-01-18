خادم الحرمين الشريفين يقوم بزيارة رسمية إلى ماليزيا فبراير المقبل

أعلن مكتب رئيس الوزراء الماليزي تون / نجيب عبدالرزاق أن ماليزيا سوف تستقبل ضيفها الكبير خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي سيصل إلى ماليزيا في زيارةِ رسمية خلال نهاية شهر فبراير القادم.

وعبر عبدالرزاق عن عظيم سعادته وكافة الشعب الماليزي بهذه الزيارة الهامة للعاهل السعودي، وقال أنه سيناقش عدة قضايا مع العاهل السعودي تهم الشأن المشترك بين البلدين ، ومنها إمكانية زيادة حصة الحجاج الماليزيين، لآداء شعائر الحج، وأضاف : سأناقش ذلك معه في محاولةِ لزيادة حصة الحج الماليزية، إنطلاقاً من ميزة التمتع بعلاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية.