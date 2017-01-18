فتح مجال استقبال الطيور الحية عبر مطار الأمير نايف بالقصيم

اعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في وكالة الثروة الحيوانية عن فتح باب الاستقبال لارساليات الطيور الحية بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بمنطقة القصيم .

ويأتي هذا الخطوة انطلاقا من حرص الوزارة على توسيع دائرة منافذ دخول الطيور الحية للمملكة، بعد التجربة الناجحة في استقبال ارساليات الطيور الحية عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض