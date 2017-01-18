 فتح مجال استقبال الطيور الحية عبر مطار الأمير نايف بالقصيم | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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فتح مجال استقبال الطيور الحية عبر مطار الأمير نايف بالقصيم

فتح مجال استقبال الطيور الحية عبر مطار الأمير نايف بالقصيم
المناطق_الرياض

اعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ممثلة في وكالة الثروة الحيوانية عن فتح باب الاستقبال لارساليات الطيور الحية بمطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بمنطقة القصيم .
ويأتي هذا الخطوة انطلاقا من حرص الوزارة على توسيع دائرة منافذ دخول الطيور الحية للمملكة، بعد التجربة الناجحة في استقبال ارساليات الطيور الحية عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض

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