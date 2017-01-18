الرئيس السوداني يزور السعودية.. الأحد المقبل

يصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى الرياض يوم الأحد القادم في زيارة إلى السعودية يلتقي خلالها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتأتي زيارة الرئيس البشير إلى المملكة بعد أيام من رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمت بوساطة سعودية. وقالت مصادر دبلوماسية في الرياض إن البشير سيلتقي خلال الزيارة، وهي العاشرة خلال عامين، مع الملك سلمان للبحث في تطوير العلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية إضافة إلى “وضع دول التحالف العربي الذي تشارك فيه السودان بجنود وطائرات حربية