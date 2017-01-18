 الرئيس السوداني يزور السعودية.. الأحد المقبل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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الرئيس السوداني يزور السعودية.. الأحد المقبل

الرئيس السوداني يزور السعودية.. الأحد المقبل
المناطق_الرياض

يصل الرئيس السوداني عمر البشير إلى الرياض يوم الأحد القادم في زيارة إلى السعودية يلتقي خلالها مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتأتي زيارة الرئيس البشير إلى المملكة بعد أيام من رفع بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمت بوساطة سعودية. وقالت مصادر دبلوماسية في الرياض إن البشير سيلتقي خلال الزيارة، وهي العاشرة خلال عامين، مع الملك سلمان للبحث في تطوير العلاقات بين البلدين خاصة الاقتصادية إضافة إلى “وضع دول التحالف العربي الذي تشارك فيه السودان بجنود وطائرات حربية

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