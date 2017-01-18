مدير صحة الرياض يكلف الرشيدي مديرا لمكافحة العدوى والزامل مديرا للطب المنزلي

أصدر مديرعام الشؤون الصحية في منطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري قراران اداريان يقصي بتكليف كلا من الاستاذ حسين بن شعيب الرشيدي مديرا لمكافحة عدوى المنشأت الصحية وتكليف الدكتورة فوزية منصور الزامل مديرا لإدارة الطب المنزلي بصحة الرياض ..

من جانبه عبر المكلفان عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمدير صحة الرياض على منحهم الثقة واعدين ببذل المزيد من الجهد للرقي والتقدم في الخدمات الطبية المقدمة للمواطن والمقيم