 مدير صحة الرياض يكلف الرشيدي مديرا لمكافحة العدوى والزامل مديرا للطب المنزلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

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مدير صحة الرياض يكلف الرشيدي مديرا لمكافحة العدوى والزامل مديرا للطب المنزلي

مدير صحة الرياض يكلف الرشيدي مديرا لمكافحة العدوى والزامل مديرا للطب المنزلي
المناطق_الرياض

أصدر مديرعام الشؤون الصحية في منطقة الرياض الدكتور ناصر الدوسري قراران اداريان يقصي بتكليف كلا من الاستاذ حسين بن شعيب الرشيدي مديرا لمكافحة عدوى المنشأت الصحية وتكليف الدكتورة فوزية منصور الزامل مديرا لإدارة الطب المنزلي بصحة الرياض ..
من جانبه عبر المكلفان عن بالغ شكرهم وتقديرهم لمدير صحة الرياض على منحهم الثقة واعدين ببذل المزيد من الجهد للرقي والتقدم في الخدمات الطبية المقدمة للمواطن والمقيم

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