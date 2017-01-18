قادة المستقبل يتصدرون قاعات الاختبارات

في بادرة رائعة ودعما للطلاب المتميزين والمتفوقين تصدرت صور قادة المستقبل قاعات الاختبارات بمتوسطة أبي دجانة بالطائف وقد أشاد مساعد مدير مكتب التعليم بالحوية للشؤون التعليمية الاستاذ محمد جويعد الحارثي بهذه البادرة وبما شاهده من سير الاختبارات ومن حسن تنظيم لجان الاختبارات و اكتمال السجلات والملفات المنظمة لذلك وكذلك لجان التصحيح والمراجعة وما هيأته لهم ‏المدرسة من مكان مميز بالصالة الداخلية

كما اشاد بقادة المستقبل الذين تصدرت اسمائهم قاعات الاختبارات متمنين لهم مستقبلا مشرقا نحو تحقيق طموحاتهم .

شاكرا قيادة المدرسة على مبادرتها المميزة لتكريمها الطلاب المتفوقين دراسيا في وضع أسمائهم على قاعات الاختبارات

وجهودها الحثيثة لتوعية أبنائها الطلاب عبر برنامج فطن ‏ورفق عن طريق اللوحات التي ازدانت بها قاعات الاختبارات في جولة قام بها داخل المدرسة يرافقه المشرف التربوي / فهد مطر الثبيتي الذي قدم بدوره شكره و تقديره لجميع العاملين بالمدرسة على حسن سير الاختبارات مما جعل البيئة المدرسية مثار إعجاب وتقدير من الجميع ، إضافة إلى الجهود التي تعزز القيم الدينية والوطنية والتربوية