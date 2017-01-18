 قادة المستقبل يتصدرون قاعات الاختبارات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 20 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 18 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

سياحة تبوك تقيم ورشة عمل تعريفيه ببرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث شفاعة تركي بن بن طلال تعتق رقبة قاتل من القصاص لوجه الله ودون مقابل أمير نجران يطلق أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أمير القصيم: مركز الأمير سلطان للقلب انتقل من الخدمات المتميزة إلى الإبداع والتطوير أمير القصيم: مشاريع الصحة الاقل تعثراً….ولدينا الأطباء والطبيبات المتميزون حركة تدوير وتمديد لـ 43 قيادياً بصحة عسير وزير التعليم يوجه بتعويض طالبتي مجمع الحديثة قادة المستقبل يتصدرون قاعات الاختبارات وفاة 5 أوربيين وإصابة 8 في حادث انقلاب على طريق مكة – المدينة الجيش اليمني يواصل تقدمه في مديرية نهم 9,317 مليون ريال أرباح صافية حققها البنك الأهلي في 2016 فرع هدف المتنقل يعرض برامج دعم التدريب والتوظيف في تبوك

قادة المستقبل يتصدرون قاعات الاختبارات

قادة المستقبل يتصدرون قاعات الاختبارات
المناطق_عادل الزهرانى

في بادرة رائعة ودعما  للطلاب  المتميزين والمتفوقين تصدرت  صور  قادة  المستقبل  قاعات  الاختبارات بمتوسطة  أبي دجانة بالطائف وقد أشاد   مساعد مدير  مكتب التعليم  بالحوية للشؤون التعليمية الاستاذ محمد جويعد الحارثي بهذه  البادرة وبما شاهده من سير الاختبارات  ومن حسن تنظيم لجان  الاختبارات  و اكتمال السجلات والملفات المنظمة لذلك وكذلك لجان التصحيح والمراجعة وما هيأته  لهم ‏المدرسة من مكان مميز بالصالة الداخلية
كما اشاد بقادة المستقبل الذين تصدرت اسمائهم قاعات الاختبارات متمنين لهم مستقبلا مشرقا نحو تحقيق طموحاتهم .
شاكرا قيادة المدرسة على مبادرتها المميزة  لتكريمها الطلاب المتفوقين دراسيا  في وضع أسمائهم على قاعات  الاختبارات
وجهودها الحثيثة لتوعية أبنائها  الطلاب عبر برنامج فطن ‏ورفق عن طريق اللوحات التي ازدانت  بها قاعات الاختبارات في  جولة  قام  بها  داخل  المدرسة يرافقه المشرف التربوي / فهد مطر  الثبيتي الذي قدم بدوره شكره و تقديره لجميع العاملين بالمدرسة على حسن سير الاختبارات مما جعل البيئة المدرسية مثار إعجاب وتقدير من الجميع ، إضافة إلى الجهود التي تعزز  القيم الدينية والوطنية والتربوية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>