حركة تدوير وتمديد لـ 43 قيادياً بصحة عسير

أصدر مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن على الهبدان جملة من القرارات الإدارية باعتماد تكليف وتمديد عدد من المساعدين والمستشارين ومدراء الإدارات والمستشفيات بصحة المنطقة مطالبا الجميع بمضاعفة الجهد وبذل المزيد من العمل لخدمة المريض متمنياً لهم دوام التوفيق ومثمنا جهود المسئولين المغادرين لمواقعهم على ما بذلوه طيلة فترة تكليفهم.