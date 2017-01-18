حركة تدوير وتمديد لـ 43 قيادياً بصحة عسير

أصدر مدير عام الشئون الصحية بمنطقة عسير الدكتور محمد بن على الهبدان جملة من القرارات الإدارية باعتماد تكليف وتمديد عدد من المساعدين والمستشارين ومدراء الإدارات والمستشفيات بصحة المنطقة مطالبا الجميع بمضاعفة الجهد وبذل المزيد من العمل لخدمة المريض متمنياً لهم دوام التوفيق ومثمنا جهود المسئولين المغادرين لمواقعهم على ما بذلوه طيلة فترة تكليفهم.
وجاءت القرارات على النحو التالي:
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تمديد تكليف الدكتور /عبد الله محمد الجاسر مستشارا للمدير العام ونائب لمركز القيادة والتحكم ونائبا لرئيس لجنة الطواري المركزية.
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تمديد تكليف الدكتور /يحيى بن محمد ال شويل مساعداً للمدير العام للخدمات العلاجية.
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تمديد تكليف الدكتور/ محمد حسين المحيا مساعداً للمدير العام للتخطيط والتدريب.
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تمديد تكليف الدكتور / محمد سعيد الغامدي مساعداً للمدير العام للصحة العامة.
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تمديد تكليف الأستاذ/ عبد الله ناصر مقبل مساعداُ للمدير العام للشئون الإدارية والمالية.
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تمديد تكليف المهندس / عبد الله بن جاري القرني مساعداً للمدير العام للشئون الهندسية.
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تمديد تكليف الأستاذ/منصور سعد القحطاني مساعد للمدير العام للإمداد والخدمات الطبية المساعدة.
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تمديد تكليف الدكتور/مشبب سعيد الاسمري نائباً للمساعد للخدمات العلاجية بالإضافة الى عملة مديرا لإدارة المستشفيات.
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تمديد تكليف الدكتور/يحيى محمد عسيري مديراً للإدارة المراجعة الاكلينيكية.
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تمديد تكليف الدكتور /راشد محمد الصميلي مديراً للمراكز المتخصصة والأطباء الزائرين.
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تمديد تكليف الدكتورة/ حصة محمد ال جلبان مشرفة الأقسام النسوية بالمديرية بالإضافة لعملها كاستشاري أطفال بمستشفى ابها للولادة والأطفال.
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تمديد تكليف المستشار القانوني /محمد بن مبارك ال جريس مستشاراً للشئون القانونية ومشرفا إداريا على اعمال لجنة البت والترسية ولجنة فتح المظاريف.
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تكليف الأستاذ /محمد بن راشد الدوسري مستشارا إداريا وامينا عاما للمجلس التنفيذي
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تمديد تكليف الأستاذ /عبدالعزيز سعد خميس مديرا لإدارة المختبرات وبنك الدم .
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تمديد تكليف الأستاذ/عبدالله ظافر الاسمري مديرا لمركز مراقبة السموم والكيميا الطبية الشرعية.
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تمديد تكليف الأستاذ/محمد على الزيادي مديراً لإدارة المراجعة الداخلية.
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تمديد تكليف الأستاذ / سعيد على بهران مديراً لإدارة المتابعة.
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تمديد تكليف الأستاذ /سعيد بن عبد الله النقير مديرا لإدارة العلاقات العامة والاعلام والمتحدث الرسمي بصحة عسير.
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تمديد تكليف الأستاذ /على موسى الغثيمي مديراً لإدارة الموارد الذاتية .
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تكليف الأستاذ /خالد سعيد غرم متعب مديراً لادارة شئون الموظفين .
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تمديد تكليف الأستاذ/ محمد عوض الشهري مديراً لإدارة الجودة وسلامة المرضى
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تمديد تكليف الأستاذ /عبد الله موسى ال سداح مديراً لإدارة الصحة الالكترونية .
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تمديد تكليف الأستاذ /على شائع القحطاني مديراً لادارة مراقبة المخزون .
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تكليف الأستاذ / محمد عائض هادي نائبا لمدير شئون الموظفين .
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تمديد تكليف الأستاذ /عبد الله قدسي عبد الله امين للهئية الصحية الشرعية
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تمديد تكليف الأستاذ /محمد مفرح الاسمري مديراً لإدارة الاسرة .
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تمديد تكليف الأستاذ /خلوفه سعيد الاحمري مساعداً ادارياً ومالياً بالتموين الطبي .
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تمديد تكليف الأستاذ/على محمد الذيب مديراً لإدارة التأهيل الطبي .
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تمديد تكليف الأستاذ/ محمد احمد عسيري مديراً لمكتب المساعد للخدمات العلاجية.
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تكليف الأستاذ /محمد عبد الله الاحمري مديراً للقطاع الصحي والمشرف على مستشفى باللحمر
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تكليف الأستاذ /فايع مشني الشديدي مديراً للقطاع الصحي والمشرف على مستشفى البرك.
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تكليف الأستاذ /على محمد الاسمري مديراً للقطاع الصحي والمشرف على مستشفى تنومة.
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تكليف الأستاذ /احمد محمد القرني مديراً للقطاع الصحي والمشرف على مستشفى باللسمر
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تكليف الأستاذ /عيد محمد القحطاني مديراً للقطاع الصحي والمشرف على مستشفى بسراة عبيده
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تكليف الأستاذ /صالح عبد الله الشهري مديراً للقطاع الصحي والمشرف على مستشفى النماص العام
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تكليف الأستاذ /ماجد محمد الشهري مديراً للقطاع الصحي والمشرف على مستشفى المجاردة
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تكليف الأستاذ /عبد الله سعد الاسمري مديراً للقطاع الصحي والمشرف على مستشفى الفرشة
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تكليف الأستاذ /راشد على الشهراني مديراً للقطاع الصحي والمشرف على مستشفى المضة
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تكليف الأستاذ /عايض صالح القحطاني مديراً للقطاع الصحي والمشرف على مستشفى الحرجة
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تكليف الأستاذ/عامر عبد الله البارقي مديراً للقطاع الصحي والمشرف على مستشفى القحمة.
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تمديد تكليف الأستاذ /خالد سعد سعيد ال سليمان مديراً للقطاع الصحي بمحافظة خميس مشيط
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تمديد تكليف الأستاذ/محمد على الحتارشه مديراً للقطاع الصحي بوادي بن هشبل.
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تمديد تكليف الأستاذ /سليمان محمد السلومي مديراً للقطاع الصحي ببارق.
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