أمير القصيم: مشاريع الصحة الاقل تعثراً….ولدينا الأطباء والطبيبات المتميزون

أفتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، ومدير عام مديرية الشوؤن الصحية بالقصيم مطلق الخمعلي ، مشروع العناية المركزة لمستشفى الملك فهد التخصصي بمدينة بريدة ، والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 49.181.126 مليون ريال ، والذي يتكون من ٢٧ سريراً بقسم العناية المركزة وسيسهم في تخفيف العبء على العناية المركزة بمستشفيات المنطقة، وتقليل مدة انتظار المرضى في أقسام الطوارئ للحصول على سرير للعناية المركزة ، وتخفيف نسب الإحالة وتم ربطها بمستشفى الملك فيصل التخصصي للاستشارات ، واستمع لشرح مفصل عنها من قبل مدير المستشفى عبدالعزيز الفوزان.

كما أفتتح سمو أمير منطقة القصيم بحضور وزير الصحة توسعة الحضانة بمستشفى الولادة والأطفال بمدينة بريدة والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 79.618.197 مليون ريال ، وإفتتاح توسعة عناية القلب بالمستشفى ، بتكلفة 13.975.104 مليون ريال.

كما أفتتح سمو أمير منطقة القصيم بحضور وزير الصحة ، مستشفى الشفاء بمحافظة عنيزة الذي يُعد صرحاً طبياً متميزا ، بعد أن تكفلت مؤسسة محمد وعبدالله أبناء ابراهيم السبيعي الخيرية ببناء المستشفى ، بتكلفة

41.500.000 ، حيث سيخدم منطقة القصيم وما يجاورها ، وقد روعي في تصميم المستشفى وفقاً للمخططات والمواصفات المعتمدة من قِبل وزارة الصحة على مساحة 5000م2، ويتكوّن المستشفى من طابقين ويضم 100 سرير طبي للرجال والنساء وغرفاً طبية كغرف العمليات، وغرفاً خدمية إضافة إلى غرف الانتظار، ويتكون المستشفى أيضاً من صالة رياضية متكاملة للترفيه عن المستفيدين.

وشاهد سموه والحضور عرض مرئي يحكي قصة بناء مستشفى الشفاء بعنيزة.

وبعد جولة عمل صحية امتدت أكثر من أربع ساعات لصاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم يرافقه معالي وزير الصحة وتدشين عدد من المشاريع أجاب سمو أمير القصيم الصحفيين قائلاً: نحن ولله الحمد في هذا اليوم وبحضور معالي وزير الصحة بزيارته للمنطقة والتي توجت بافتتاح مشاريع في مدينة بريدة ومحافظة عنيزة ونحن ولله الحمد نحتفل ونبتهج بهذه المشاريع التي نعلم أن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي عهده الامين وسمو لي ولي العهد يتابعونها متابعة دقيقة مع معالي الوزير من خلال عملهم اليومي ، وهذه المشاريع التي افرحنا معالي الوزير أنه سوف يتابعها ويستكمل ماتم ولله الحمد من تخطيط لدعمها وافتتاحها وما سرنا هذا اليوم واهم مارايناه هو العنصر البشري الطبي بمستشفيات المنطقة سواء بريدة وعنيزة واجدها فرصة لا شكر الاخوة في مؤسسة السبيعي الشيخين محمد وعبدالله السبيعي ممثلين بالاخ ناصر وإخوانه لدعم مستشفى الشفاء وإعادة تأهيله بمبالغ كبيرة حتى اصبح من المستشفيات المتميزة بالنقاهة بالمنطقة فلهم مني الدعوات أن يخلف الله عليهم فيما انفقوا الذي اصبح إضافة للقطاع الصحي بالمنطقة ، ونحن ولله الحمد في هذه البلاد ننعم بنعمة كبرى وهي حرص قيادتنا الرشيدة ومن رجال مخلصين امثال معالي الوزير الدكتور توفيق الذي له من اسمه جزء كبير ولله الحمد فهو توفيق وموفق الى الخير ان شاء الله بإخلاصه وعمله وما يبرأ به الذمة امام الله سبحانه وتعالى ونبارك لا نفسنا في افتتاح هذه المشاريع وابشر الجميع أن القطاع الصحي والمشاريع الصحية تسير على قدم وساق وسيرى الجميع ما يسرهم بوجود رجال المخلصين ,, وهذه البلاد بدأت ببناء الانسان قبل البنيان من عهد الملك عبدالعزيز رحمه الله الى يومنا الحاضر وهي تقوم وتجتهد وتواصل الليل بالنهار لبناء الانسان الذي يبني البنيان وليس العكس واوكد أن هذه الدولة ومنذ أن استثمرت بالتعليم ومن عشرات السنين حتى يومنا هذا وهي تواصل الليل بالنهار لبناء الانسان ولدينا من الاطباء والطبيبات والممرضين والممرضات الأخصائيين في جميع التخصصات الطبية ما يفتخر بهم ويعتز بهم امام الجميع وهذا هو الاساس وحققت الدولة المعجزة ببناء الانسان بجميع المراحل والتخصصات واثنى على ما تجده القصيم من كليات حكومية واهلية في تخصصات طبية .. واضاف حول المشاريع المتعثرة وانجاز لجنة المتابعة الميدانية قال اشيد باعضاء اللجنة التي ساهمت بجهد كبير في استمرار عمل المشاريع ومنها مشاريع وزارة الصحة التي كانت حقيقة من اقل المشاريع تعثرا وكان لمتابعة معالي الوزير والزملاء في وزارة الصحة ومدير الشئون الصحية بالمنطقة وحصلنا ولله الحمد على مشاريع في الاشهر الماضية وكانت لديها بعض الاجراءات في ترسيتها وتم اعمادها بفضل الله جل وعلى وما دام أن هناك رجال امثال معالي الوزير ونوابه ومدير الشئون الصحية ومختصي المشاريع بالوزارة فنحن مطمئنين أن المشاريع الصحية سوف تسير برتم متناغم بمستوى عالي بما يخدم المواطن.

من جانبه أجاب وزير الصحة على تساوؤلات الصحفيين بالبدء بالشكر لسمو أمير القصيم لمتابعته ودعمه لمشروعات الصحة والتي يعد وضعها جيد بحمد الله ولدينا 18 مستشفى ولازال هناك توسعات كبيرة وقد تجولنا في عدد من المشاريع اليوم ولدينا 2800 سرير لخدمة المرضى ولدينا مستشفيات على احدث تقنيات ولدينا مستشفى الولادة ببريدة والحاضنات الجديدة على احدث التقنيات وكذلك مركز الرعاية الفائقة للأطفال وكذلك الان افتتاح مستشفى الشفاء بسعة 120 سرير واقدم شكري لمؤسسة عبدالله ومحمد السبيعي على تبرعهم بتطوير وتوسعة المستشفى ,, وحول تسجيل معاليه للإيجابيات والسلبيات قال هناك فرص كبيرة للتطوير لتحسين مستوى الخدمة ومهتمين بالوزارة بتطوير الرعاية الاولية في الايام القادمة ,, وحول تبني فكرة سمو الامير خلال كلمته عن الانسان وتطوير الاداء قال معاليه هناك مجموعة برامج زمالة تقام بالقصيم وكذلك ابناء القصيم الذين يذهبون الى مناطق المملكة او خارجها للتدريب كما ذكر سمو امير القصيم عن بناء الانسان وهذا ما قامت عليه الدولة وفقها الله ، واجاب معالي وزير الصحة حول مطلب اهالي القصيم لزيادة مشروعات الصحة بالمنطقة قائلا بالتأكيد نحن مهتمين بالتطوير وكذلك نطور الخدمات القائمة والمهمة بالمنطقة فالخدمة بالقصيم تعتبر جيدة.